Giorgio Armani: la elegancia eterna que ahora se despide

El 4 de septiembre de 2025 el mundo de la moda perdió a uno de sus nombres más influyentes: Giorgio Armani. Tenía 91 años y hasta el final se mantuvo al frente de su imperio, demostrando que su vida estaba inseparablemente ligada a la creación y al trabajo. Su muerte en Milán, la ciudad que lo vio crecer profesionalmente, marca el cierre de un capítulo glorioso en la historia de la moda, un capítulo en el que su apellido se convirtió en sinónimo de elegancia sobria, discreta y profundamente sofisticada.