-Latinoamérica se abre paso en el Moscow Fashion Week

Desde Nicaragua, Joseph Mendoza debutará en Moscú con una visión que celebra la diversidad y rompe estereotipos. Sus creaciones, cargadas de modernidad y transformaciones estilísticas, buscan representar a todos los cuerpos, edades, géneros y etnias. Su desfile se anuncia como un manifiesto en el que la moda deja de ser exclusión para convertirse en espejo de la pluralidad. En paralelo, Guatemala suma la elegancia de Mariandrée Gaitán, una diseñadora con trayectoria internacional que apuesta por el bordado y la riqueza cultural como bandera. Para ella, Moscú es la plataforma ideal para conquistar nuevos públicos sofisticados y expandir su narrativa estética más allá de Latinoamérica.