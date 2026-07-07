Aprender el idioma del agua: reflexiones de una migrante

No solo es un cambio geográfico, sino energético. Cuando uno llega a un nuevo lugar, hay que quererlo de verdad, abrirle el corazón. Vivir en otro país no se trata solo de trabajar, ahorrar o mandar dinero. Se trata de soltar la idea de que “allá era mejor” y empezar a construir amor por este nuevo lugar.Aprender a amar tu nuevo país no significa olvidar el tuyo. Significa agradecer por el presente, por las oportunidades, por la gente hermosa que aparece en el camino, por su tierra, sus costumbres. Porque la energía se mueve donde se pone la atención. Si uno vive comparando y criticando, el corazón nunca aterriza y se seca por dentro, pero cuando uno se entrega, algo empieza a florecer. Se siente paz.