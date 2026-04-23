Elegancia, poder y autenticidad sin permiso después de los 50

Y si de símbolos hablamos, he aprendido que un simple gesto puede transformar la manera en que nos percibimos y somos percibidas. Como dice Vanessa de La Torre en El olor del fin del mundo: “Rescaté el pintalabios rojo como una declaración de supervivencia y fortaleza.” Y Christian Dior, en su célebre Little Dictionary of Fashion, lo resume así: “Ponerte un poco de rojo en los labios, y de repente estás lista para la batalla.” El 999 de Dior, para mí, es un recordatorio silencioso de determinación.