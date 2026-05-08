Carta para mi hija

Hay algo que quiero que sepas antes de que el mundo te cuente su versión: el miedo no es el enemigo. El miedo es la señal de que algo te importa de verdad. Y si hay algo que a tu lado aprendí, es que las cosas que más importan merecen hacerse con miedo y todo —porque eso significa que estás viva, que vas en serio, que no te da igual. Por eso, cada vez que sientas ese nudo en el estómago antes de hacer algo que te parece enorme, quiero que lo recuerdes: no es una señal para detenerte. Es una señal para ir.