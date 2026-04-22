50+: el momento más poderoso de una mujer

Lo segundo es reconciliarnos con nuestra imagen. Durante años nos enseñaron a luchar contra el paso del tiempo, a esconderlo, a maquillarlo, a negarlo. Hoy entiendo que la verdadera elegancia está en la coherencia entre lo que somos y lo que proyectamos. No se trata de vernos más jóvenes, sino de vernos auténticas, seguras y en sintonía con nuestra etapa de vida. La imagen deja de ser un antifaz y se convierte en una herramienta de expresión.