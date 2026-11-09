Música
¿A dónde irá Maluma en 2027? Las ciudades que recorrerá con su nueva gira
El ‘Loco X Volver World Tour’ comenzará en Colombia y llevará al cantante paisa a otros destinos. Estas son algunas de las ciudades que forman parte del recorrido.
Maluma se prepara para llevar su música a distintos rincones del mundo en 2027. Con el anuncio de Loco X Volver World Tour, el cantante paisa presentó un recorrido internacional que comenzará en Colombia y luego llegará a más de 50 ciudades de América, Europa y África. La lista incluye capitales, grandes centros musicales y destinos que lo llevarán de regreso a escenarios donde ha construido buena parte de su carrera.
Bogotá será el punto de partida. El primer concierto está programado para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón del Bogotá Arena. Después, el artista llegará a Buenos Aires, Argentina, donde tiene previstas dos presentaciones, los días 19 y 20 de febrero, en el Movistar Arena.
Los países y ciudades que hacen parte de la gira de Maluma en el 2027
El recorrido latinoamericano incluye varias paradas. Además de Colombia y Argentina, en el listado figuran Santa Cruz, en Bolivia; Asunción, en Paraguay; Santiago, en Chile; Lima, en Perú; San José, en Costa Rica; Managua, en Nicaragua; San Salvador, en El Salvador; y Ciudad de Guatemala, en Guatemala.
México tendrá una presencia importante en la gira, con conciertos anunciados en Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Se trata de uno de los países con más ciudades incluidas en el primer anuncio de la gira.
En Norteamérica, Maluma llegará a distintas regiones de Estados Unidos y Canadá. El itinerario contempla Los Ángeles, Ontario, Sacramento, Chicago, Reading, Brooklyn, Newark, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Tampa, Boston, Washington, San Antonio, El Paso y Phoenix. En Canadá, las ciudades anunciadas son Toronto y Montreal.
Europa también tendrá un lugar destacado en el recorrido. Portugal recibirá al cantante en Lisboa y Braga; España, en Barcelona, Valencia y Madrid; y Alemania, en Colonia y Berlín. La lista incluye además Amberes, en Bélgica; París, en Francia; Milán, en Italia; Zúrich, en Suiza; Viena, en Austria; Cracovia, en Polonia; Budapest, en Hungría; y Pristina, en Kosovo.
La parada anunciada en África será en Rabat, capital de Marruecos. Con este itinerario, el artista prepara una gira que atraviesa cuatro continentes y reúne destinos de distintas escenas musicales.
Una gira inspirada en su regreso a las raíces
El nombre del tour viene de Loco X Volver, el álbum que Maluma publicó en mayo de 2026. En esta producción, el cantante explora su relación con los lugares, las personas y las experiencias que han marcado su historia. Esa idea de regresar y reencontrarse también acompaña el concepto de los conciertos, que reunirán canciones del nuevo disco con algunos de los éxitos más conocidos de su trayectoria. Para esta etapa, el artista prepara una propuesta visual y un concepto escénico desarrollados especialmente para la gira. El proyecto es producido a nivel global por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN).
En 2017, su primera gira mundial reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas. Después llegaron el 11:11 World Tour, el Papi Juancho World Tour y el Don Juan World Tour, con presentaciones en importantes recintos de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Por ahora, el calendario oficial solo confirma las fechas de Bogotá y Buenos Aires. Para las demás ciudades anunciadas todavía falta conocer los días, los escenarios y la información de boletería. El listado, además, podría ampliarse: el propio anuncio de la gira anticipa que próximamente se revelarán más destinos.