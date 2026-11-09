¿A dónde irá Maluma en 2027? Las ciudades que recorrerá con su nueva gira

El nombre del tour viene de Loco X Volver, el álbum que Maluma publicó en mayo de 2026. En esta producción, el cantante explora su relación con los lugares, las personas y las experiencias que han marcado su historia. Esa idea de regresar y reencontrarse también acompaña el concepto de los conciertos, que reunirán canciones del nuevo disco con algunos de los éxitos más conocidos de su trayectoria. Para esta etapa, el artista prepara una propuesta visual y un concepto escénico desarrollados especialmente para la gira. El proyecto es producido a nivel global por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN).