Moda
La visión creativa de Maluma apuesta por la moda con sello colombiano
Remanence Center, en Medellín, presentó su colección Golf Gorp y consolidó un modelo que combina diseño, comunidad y producción 100 % colombiana con una mirada hacia la expansión internacional.
Después de recorrer el país con una serie de pop-ups, Remanence dio un paso decisivo en su crecimiento con la apertura de Remanence Center, su primera tienda permanente en Medellín. El nuevo espacio, ubicado en Wake Living, marca una nueva etapa para la firma, que encontró en este lugar una forma de materializar su filosofía más allá de la ropa: construir comunidad, generar encuentros y ofrecer una experiencia que refleja el universo de la marca.
Lejos de concebirse únicamente como un punto de venta, el espacio fue diseñado como un refugio urbano donde la arquitectura, los materiales naturales y el bienestar hacen parte de la experiencia. Tapia, madera, piedra y acero inoxidable conviven en un ambiente pensado para desacelerar el ritmo de la ciudad y convertirse en escenario para conversaciones, lanzamientos y actividades alrededor del estilo de vida que promueve Remanence.
“Más que una tienda, Remanence Center representa la evolución natural de la marca. Después de un año recorriendo Colombia con nuestro Pop Up Tour, entendimos que la comunidad buscaba mucho más que un lugar para comprar. Este espacio nace para consolidar ese recorrido y convertirse en un punto de encuentro donde las personas puedan conectar con la filosofía de Remanence y vivir la marca de una forma más cercana”, explicó Ana Villegas, directora comercial y creativa de la firma.
La inauguración también sirvió como escenario para presentar Golf Gorp, la nueva colección de la marca. Inspirada en la estética retro del golf y reinterpretada desde el universo técnico del outdoor, la propuesta traslada elementos propios de este deporte a un guardarropa contemporáneo para hombre y mujer, donde conviven la funcionalidad, la comodidad y el lenguaje estético del gorpcore.
La colección incorpora nuevas exploraciones textiles y materiales insignia de la marca como Trailguard, un tejido con propiedades repelentes a líquidos, elasticidad multidireccional y resistencia, que en esta temporada se presenta en nuevos acabados y tonalidades inspiradas en el sello visual de Golf Gorp. A ello se suma la incorporación de estampados inéditos y prendas confeccionadas en algodón Pima, ampliando el portafolio de la firma.
Entre las piezas protagonistas destacan la chaqueta Interval, desarrollada en Trailguard con silueta inspirada en el outdoor y tecnología repelente al agua, y el pantalón chino Zone, una reinterpretación relajada de uno de los diseños más representativos de Remanence.
La apertura del Remanence Center llega en un momento de crecimiento para la marca. Durante el primer semestre de 2026 registró un incremento del 228 % en facturación frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por la expansión de su canal digital y una red de 25 puntos de venta multimarca presentes en diez ciudades del país. Para el cierre del año, la compañía proyecta un crecimiento del 130 % y prepara el inicio de su expansión hacia Centro y Suramérica.
Detrás de esas cifras, la firma mantiene una apuesta clara por la producción nacional. Todas sus prendas se desarrollan en Colombia, trabajando con talleres pequeños y medianos que fortalecen el empleo formal y permiten un mayor control de toda la cadena productiva, desde la confección hasta la experiencia en tienda.
Como director creativo de Remanence, Maluma continúa participando en la visión y el desarrollo de la marca, aportando a la construcción de una propuesta que busca posicionar el diseño colombiano dentro del panorama internacional.
Con la apertura de su primera tienda física, Remanence no solo amplía su presencia comercial. También inaugura un nuevo capítulo en el que el retail se entiende como un espacio para construir comunidad, fortalecer la industria local y proyectar desde Medellín una marca colombiana con aspiraciones globales.