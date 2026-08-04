La visión creativa de Maluma apuesta por la moda con sello colombiano

La apertura del Remanence Center llega en un momento de crecimiento para la marca. Durante el primer semestre de 2026 registró un incremento del 228 % en facturación frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por la expansión de su canal digital y una red de 25 puntos de venta multimarca presentes en diez ciudades del país. Para el cierre del año, la compañía proyecta un crecimiento del 130 % y prepara el inicio de su expansión hacia Centro y Suramérica.