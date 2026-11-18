Cine
El colombiano que construye historias en Hollywood a través de los objetos
El bogotano recibió el Hamilton Behind the Camera Award 2026.
En el cine, un personaje empieza a existir mucho antes de pronunciar su primera frase. A veces basta con mirar los objetos que lo rodean, la ropa que elige o las cosas que guarda para descubrir algo de su personalidad. Detrás de esos detalles hay un trabajo creativo que suele pasar inadvertido para nosotros como espectadores, pero que puede definir la manera en que entendemos una historia. Diego Quecano conoce bien ese lenguaje.
El bogotano acaba de recibir el Hamilton Behind the Camera Award 2026 en la categoría de Property Master por su trabajo en Club Kid, el debut como director de largometrajes del actor y cineasta Jordan Firstman. Fue el propio Firstman quien le entregó el reconocimiento durante una ceremonia en Los Ángeles, en la que también participaron figuras como Matt Damon, Alexander Skarsgård y John Malkovich.
La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes de 2026 y fue adquirida por A24 por 17 millones de dólares. En ella, el trabajo de Quecano ayudó a definir la personalidad de Peter, su protagonista, mediante los objetos y las prendas que aparecen en pantalla. Su oficio consiste precisamente en investigar, seleccionar, diseñar y coordinar esos elementos para que cada uno tenga sentido dentro de la historia. Una labor que exige sensibilidad artística, atención al detalle y la capacidad de entender a un personaje incluso en aquello que nunca llega a decir.
El arte de contar historias detrás de cámaras
El camino de Quecano comenzó en Bogotá. Estudió Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Artes Escénicas en la Universidad Central-Teatro Libre, dos formaciones que hoy dialogan en su trabajo audiovisual. En 2019 se trasladó a Estados Unidos para desarrollar su carrera en la industria cinematográfica. Desde entonces ha participado en producciones como Jack Ryan, Gemini Man, Blast Beat y The Featherweight.
Actualmente hace parte de IATSE Local 52, sindicato que reúne a profesionales técnicos y artísticos de la industria cinematográfica en Nueva York. Su recorrido también habla de un oficio que requiere tanto conocimiento técnico como imaginación, pues un objeto puede funcionar como pista del pasado de un personaje, revelar sus hábitos o ayudar a construir el mundo en el que transcurre una película.
Al recibir el premio, Quecano destacó el significado de este reconocimiento para su carrera y para el talento colombiano. «Para mí, como colombiano, es muy significativo que mi trabajo en una película como Club Kid tenga este alcance y que el talento que se forma en nuestro país pueda formar parte de producciones internacionales», expresó.
Su nombre se suma así al de los profesionales colombianos que han encontrado un lugar en la industria audiovisual internacional. Esta vez, el reconocimiento llega por un trabajo que quizá muchos espectadores no identifiquen al salir de una sala de cine, pero que seguramente habrán sentido en cada detalle de la historia.