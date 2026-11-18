La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes de 2026 y fue adquirida por A24 por 17 millones de dólares. En ella, el trabajo de Quecano ayudó a definir la personalidad de Peter, su protagonista, mediante los objetos y las prendas que aparecen en pantalla. Su oficio consiste precisamente en investigar, seleccionar, diseñar y coordinar esos elementos para que cada uno tenga sentido dentro de la historia. Una labor que exige sensibilidad artística, atención al detalle y la capacidad de entender a un personaje incluso en aquello que nunca llega a decir.