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La canoa colombiana que encontró su cauce en la Semana de la Moda de París
Creada por el diseñador industrial David del Valle, la obra reinterpreta una embarcación tradicional y conecta la memoria cultural del país con el arte contemporáneo.
El agua puede contar historias sobre el lugar del que viene. Una canoa, por ejemplo, habla de los ríos, de las comunidades que los recorren y de una relación con la naturaleza que ha marcado la vida de muchas regiones colombianas. Llevar ese objeto a un escenario internacional, reinterpretarlo con materiales industriales y presentarlo ante una audiencia vinculada con la moda y el diseño fue la apuesta detrás de uno de los proyectos que llegaron a París durante la Semana de la Moda.
El pasado 2 de octubre, la firma colombiana Baobab presentó su más reciente colección en el Palais Garnier, sede de la Ópera de París, y en el evento se incluyó una pieza del diseñador industrial colombiano David del Valle. La obra toma como referencia la canoa tradicional y la transforma en una estructura metálica de líneas contemporáneas. La experiencia también incorporó abanicos tejidos en iraca por artesanas de Nariño y Córdoba, un detalle que llevó el trabajo manual colombiano al encuentro entre diseño, moda y cultura.
La iniciativa contó con la participación de Ohra Water, una marca colombiana de agua de manantial que encontró en esta colaboración una manera de vincular su origen con otras expresiones creativas del país.
La canoa colombiana que se transformó en una pieza de diseño contemporáneo
La obra de David del Valle mide dos metros de largo, 75 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto, y pesa aproximadamente 65 kilogramos. Está fabricada íntegramente en acero inoxidable, con acabados satinados y pulidos que resaltan sus formas y contrastan con el origen tradicional del objeto que la inspira. Desde la conceptualización hasta su fabricación, el proyecto tomó cerca de dos meses y medio de trabajo.
La elección de la canoa tiene que ver con su vínculo con el agua, el movimiento y las comunidades que han encontrado en ella una forma de relacionarse con su entorno. Del Valle trasladó ese referente a un material industrial sin borrar su significado original. «Quise reinterpretar la canoa, un objeto ligado al agua, al movimiento y a la relación de las comunidades con su entorno, a través de un material como el acero inoxidable», explicó el diseñador.
Su trayectoria incluye participaciones en encuentros internacionales como Dutch Design Week, Maison&Objet y London Design Festival. También ha recibido dos reconocimientos Lápiz de Acero por sus proyectos METATE, en 2023, y PHPL-722, en 2024. La presentación en la Ópera de París marcó la primera participación de esta obra en una semana de la moda.
Artesanía colombiana en el diálogo entre moda, arte y diseño
Los abanicos de iraca que acompañaron la experiencia sumaron otra dimensión al proyecto. Elaborados por artesanas de Nariño y Córdoba, en su mayoría mujeres, requirieron alrededor de 30 días de trabajo. Su presencia puso en primer plano una técnica artesanal que convive con la experimentación material y las formas contemporáneas de creación.
La colaboración reunió a Baobab, David del Valle y Ohra Water alrededor de una idea común: explorar cómo los objetos cotidianos y los referentes culturales pueden adquirir nuevos significados cuando entran en contacto con otras disciplinas. En el caso de la marca colombiana, fundada en 2021 y con sede corporativa en Medellín, el agua funciona como punto de partida para conectar el origen natural con el diseño y la experiencia de consumo.
Tras su presentación en París, la obra llegó a Berlín y tiene previsto continuar su recorrido en Art Basel Miami Beach. Su itinerario lleva una referencia de la cultura material colombiana a distintos espacios internacionales, donde la canoa deja de ser únicamente una embarcación para abrir una conversación sobre territorio, memoria y las posibilidades del diseño contemporáneo.