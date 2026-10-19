La canoa colombiana que encontró su cauce en la Semana de la Moda de París

El agua puede contar historias sobre el lugar del que viene. Una canoa, por ejemplo, habla de los ríos, de las comunidades que los recorren y de una relación con la naturaleza que ha marcado la vida de muchas regiones colombianas. Llevar ese objeto a un escenario internacional, reinterpretarlo con materiales industriales y presentarlo ante una audiencia vinculada con la moda y el diseño fue la apuesta detrás de uno de los proyectos que llegaron a París durante la Semana de la Moda.