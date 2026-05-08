Feria EVA Spring Edition: la ciudad se transforma en un gran escenario de diseño, moda y experiencias

Feria EVA Spring Edition se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes de la economía creativa en Colombia. En su noveno año y celebrando su edición número 25, la feria confirma el alcance de un formato que ha transformado la relación entre las marcas emergentes y sus audiencias, pasando de reunir cerca de 70 emprendimientos en sus inicios a convocar hoy más de 520 propuestas de diseño, moda, bienestar, gastronomía y decoración.