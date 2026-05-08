Feria
Feria EVA Spring Edition: la ciudad se transforma en un gran escenario de diseño, moda y experiencias
Con más de 520 marcas este evento regresa del 7 al 10 de mayo al Parque de la 93.
Feria EVA Spring Edition se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes de la economía creativa en Colombia. En su noveno año y celebrando su edición número 25, la feria confirma el alcance de un formato que ha transformado la relación entre las marcas emergentes y sus audiencias, pasando de reunir cerca de 70 emprendimientos en sus inicios a convocar hoy más de 520 propuestas de diseño, moda, bienestar, gastronomía y decoración.
EVA ha construido un ecosistema donde se ve experiencia, identidad de marca y conexión emocional con el consumidor. Durante 2025, sus tres ediciones reunieron cerca de 987.000 visitantes, reafirmando su capacidad de convertirse en un punto de encuentro para el talento local y las nuevas dinámicas del retail experiencial. En cada recorrido, los visitantes encuentran un espacio pensado para descubrir marcas, interactuar con sus creadores y vivir una experiencia inmersiva en medio de una estética inspirada en la elegancia francesa.
Distribuida entre el Parque de la 93 y la Esquina 94, la feria propone una ciudad efímera de entrada libre compuesta por callecitas, cafés, pabellones y tiendas que invitan a recorrer con calma lo mejor del diseño independiente colombiano. Entre los espacios más destacados de esta edición aparece EVA Home & Decor, un pabellón de 900 m² que reúne 84 marcas enfocadas en interiorismo, arte, mobiliario y decoración.
La experiencia gastronómica también ocupa un lugar central. Cerca de 90 propuestas se distribuyen entre espacios como Café Rosa, Bistró y Camelia, creando pausas dentro del recorrido y ampliando la experiencia sensorial del visitante. A esto se suma una agenda musical con más de 40 artistas y agrupaciones como Isa Roldán, Camilo Pombo y Lyanna Cadil, quienes llevarán al escenario sonidos que van desde el jazz y los boleros hasta músicas del mundo.
Manteniendo su pilar social, la feria apoyará a la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, reafirmando su compromiso con iniciativas de impacto social.
En esta edición, el concepto gira en torno a la transformación, inspirado en la primavera y en una estética de elegancia francesa, con flores, pájaros y luz que evocan nuevos comienzos y acompañan el renacer de cada marca que hace parte.
Inspirada en la transformación y en el espíritu de la primavera, esta edición apuesta por una narrativa visual llena de flores, pájaros y luz, símbolos que evocan nuevos comienzos y acompañan el crecimiento de las marcas que encuentran en este espacio una plataforma para expandirse, conectar y evolucionar.