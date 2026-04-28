Música
Cómo Silvana Rozo rompió los moldes y construyó su propio éxito
Silvana Rozo, DJ y abogada, fusiona la música latina desde dos dimensiones: la del escenario y el derecho, creando un camino propio donde la creatividad y la estrategia laten al mismo ritmo.
Por: Paula Correa
Silvana Rozo ha forjado una trayectoria marcada por la disciplina, la constancia y la decisión de no renunciar a ninguna parte de sí misma. Se ha consolidado en el ámbito legal dentro de la industria musical, acompañando a grandes artistas y proyectos desde la firma de la que hace parte, mientras impulsa su camino como DJ y su labor como docente. Hoy atraviesa una nueva etapa creativa enfocada en la creación de proyectos musicales, llevando su propuesta artística hacia un lugar más personal y auténtico.
Su historia demuestra que distintas pasiones también pueden convivir, complementarse y crecer al mismo tiempo. Además, que el éxito va más allá de un solo camino y se encuentra en todo lo que se hace con propósito. En ese recorrido, Silvana avanza con convicción, guiada por su propio instinto, dejando atrás las inseguridades. En entrevista con Fucsia, habla sobre sus dos pasiones, así como acerca de los artistas que más admira.
¿Quién es hoy Silvana Rozo?
Soy creativa, abogada, pedagoga y además DJ. Hoy mi energía está centrada en la música, en mi trabajo como abogada dentro de la industria musical y también en la docencia. Creo que tengo muchas facetas y procuro no dejar ninguna por fuera: todas conviven y se complementan. Cada vez que algo despierta mi curiosidad, me gusta explorarlo, porque eso también forma parte de quién soy y de cómo vivo mis distintos intereses.
¿Cómo descubriste tu lado artístico?
He estado en contacto con la música desde muy pequeña. Comencé a estudiar piano a los cuatro años y también clases de canto. Al entrar a la universidad y estudiar derecho, ese lado creativo quedó un poco en pausa, pero volverme DJ fue la manera de reconectarme con mi yo musical.
Una de mis roomies era DJ de música electrónica y un día se presentó la oportunidad de tocar en una discoteca. Ella me enseñó a mezclar y tuve muy poco tiempo para aprender, pero decidí hacerlo. Ahí entendí algo muy importante: si uno espera demasiado para estar listo, nunca lo está y hay que lanzarse con lo que tiene en ese momento.
¿Cómo se conectan el derecho y la música en tu vida?
Mientras estudiaba derecho, me mantuve abierta a explorar oportunidades en la industria musical. Gracias a un compañero de universidad me enteré de una vacante de medio tiempo en Sony Music para estudiantes de últimos semestres. Me sorprendió descubrir que podía ejercer el derecho dentro de un entorno creativo. Ahí comprendí que no tenía que elegir entre ser abogada o mantenerme conectada con la música; podía integrar ambos mundos y explorar mi lado artístico sin dejar de lado mi formación legal.
¿Qué desafíos enfrentaste al combinar el derecho y el entorno musical?
El mayor límite estuvo en mi cabeza, esa voz interna que te dice cómo deberías comportarte según el rol que tengas. El derecho pide ser objetiva, imparcial y cuidadosa, mientras que la música necesita libertad y espontaneidad. He aprendido a saber cuándo activar cada versión de mí: la Silvana abogada, que mira el mundo desde la responsabilidad, y la Silvana artista, con su energía y carisma, que se permite crear y expresarse auténticamente. Al final, el reto ha sido integrar estos mundos, un círculo que se cierra y que termina siendo todo mi proyecto de vida.
¿Qué ha significado ATTY en tu camino profesional y artístico?
Ha sido un punto clave porque me ha permitido sostener mi lado profesional y mi lado artístico. Somos un equipo conformado solo por mujeres y esto ha sido fundamental. Nos sostenemos entre nosotras y hemos construido una comunidad dentro de la industria. Trabajar con un equipo femenino me ha enseñado que se puede ser firme y determinante sin renunciar a la sensibilidad. Hoy soy Abogada Gerente de ATTY y, desde esta posición, puedo integrar mis dos pasiones.
¿Qué has aprendido trabajando con artistas como Karol G, J Balvin y sus equipos?
Lo que he aprendido es que la música necesita planificación, coordinación y estrategia para que la creatividad tenga continuidad y verdadero impacto. La creatividad por sí sola no es suficiente: muchas personas pueden crear una canción que se vuelve viral por un momento, pero sin estructura ni visión empresarial no se puede construir una carrera ni proyectos sostenibles en el tiempo.
¿Cómo logras equilibrar todos los roles de tu vida profesional y cuáles son tus objetivos a futuro?
He comprendido con el tiempo que no puedo hacerlo todo sola; la organización y la confianza en mi equipo son fundamentales para sostener cada uno de mis roles. No planeo renunciar a ninguno de mis caminos: en la firma quiero que crezca cada día, consolidando mi rol y atrayendo más oportunidades. En la docencia, sigo en universidades, distribuyendo los espacios con el equipo para mantenernos allí. Y en la música, aunque amo ser DJ, ahora quiero crear música, explorando géneros y sonidos que reflejen quién soy. Mi meta es lanzar un EP antes de que termine el año, uniendo todo lo que soy en este momento.
¿Qué mensaje darías a quienes sienten miedo de tomar un camino diferente?
Mi consejo sería no buscar aprobación externa. Muchas personas sienten que su valor depende de encajar en ciertos moldes, de verse de determinada manera, de comportarse como se espera o incluso de renunciar a ciertas partes de sí mismos para ser tomados en serio. No hay nada que dé más autoridad que una persona que se permite ser ella misma. El mundo necesita gente que haga las cosas diferente. Eso sí, siempre desde la excelencia. Para mí, ser uno mismo no significa conformarse, sino trabajar mucho, aprender constantemente y buscar hacer las cosas cada vez mejor.