Cómo Silvana Rozo rompió los moldes y construyó su propio éxito

He comprendido con el tiempo que no puedo hacerlo todo sola; la organización y la confianza en mi equipo son fundamentales para sostener cada uno de mis roles. No planeo renunciar a ninguno de mis caminos: en la firma quiero que crezca cada día, consolidando mi rol y atrayendo más oportunidades. En la docencia, sigo en universidades, distribuyendo los espacios con el equipo para mantenernos allí. Y en la música, aunque amo ser DJ, ahora quiero crear música, explorando géneros y sonidos que reflejen quién soy. Mi meta es lanzar un EP antes de que termine el año, uniendo todo lo que soy en este momento.