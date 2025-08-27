Entretenimiento
“He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni”, el nuevo documental que llega a Latinoamérica
Universal+ estrenará un documental que aborda, con material inédito, una de las disputas legales más mediáticas de Hollywood.
La película It Ends With Us parecía destinada a ser un éxito absoluto: basada en la novela bestseller de Colleen Hoover, con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, su adaptación cinematográfica dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake Lively recaudó más de 350 millones de dólares tras su estreno en 2024, etc. Sin embargo, el drama romántico pronto quedó eclipsado por un escándalo mayor: la denuncia de Lively contra Baldoni por conducta sexual inapropiada y por haber impulsado una supuesta campaña de desprestigio en su contra.
Ese caso, que mantiene en vilo a Hollywood y cuyo juicio está previsto para marzo de 2026, es el eje central de He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, el documental dirigido por Chris Hackett que Universal+ estrenará en Latinoamérica el próximo 2 de septiembre. Con acceso a documentos legales, material de archivo inédito y testimonios de expertos, la producción busca ofrecer una mirada imparcial a una disputa que dividió a la industria y a la opinión pública.
Olivia Evans, productora del proyecto, habló con Fucsia y explicó que el principal reto fue seguir de cerca una historia en permanente evolución. “Era una narrativa que cambiaba todo el tiempo. Incluso el día que terminamos la edición, apareció información nueva. Fue un proceso constante de adaptación para mantener el documental lo más actualizado posible”.
El trabajo del director también expone cómo las redes sociales se convirtieron en un segundo campo de batalla, donde, por ejemplo, la figura de Lively recibió apoyo incondicional de algunos usuarios mientras otros la acusaban de sabotear la carrera de Baldoni. “Ser objetivos era nuestra mayor meta. Queríamos un documental basado en hechos, que diera el mismo peso a ambas voces y que también reflejara el papel que tuvieron las redes en amplificar la controversia”, señaló Evans.
La polémica incluyó además episodios inesperados, como la aparición de Taylor Swift en la trama legal. La cantante, amiga cercana de Lively, fue citada a declarar tras una reunión en la que, según los abogados de Baldoni, habría presenciado presiones creativas hacia el director. Aunque la citación fue retirada y sus representantes aclararon que no participó en decisiones de la película, parece que la situación marcó un quiebre en su amistad con la actriz.
Sobre la construcción del relato, Evans aseguró que la prioridad del equipo fue garantizar un equilibrio riguroso. “Todos los días nos preguntábamos: ‘¿Tenemos suficientes voces del lado de Blake? ¿Tenemos suficientes voces del lado de Justin?’ Era un control constante para no perder de vista la neutralidad”, comentó.
El documental, que ya se presentó en Estados Unidos y el Reino Unido, generó debates inmediatos. Evans reconoce que la recepción ha sido diversa, pero afirma que lograron el objetivo inicial: “Varias personas entraron con una perspectiva y salieron viendo ambos lados. Para nosotros, eso fue una verdadera victoria”.
Aunque el juicio aún no tiene desenlace, el estreno de He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni abre una ventana inédita a un caso que promete marcar un precedente en Hollywood. “Nos encantaría hacer una segunda parte cuando llegue el momento del juicio, porque la retrospectiva aportará aún más matices”, adelantó Evans. El documental estará disponible desde el 2 de septiembre en Universal+ y en los canales premium de la marca en la región.