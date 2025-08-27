“He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni”, el nuevo documental que llega a Latinoamérica

La película It Ends With Us parecía destinada a ser un éxito absoluto: basada en la novela bestseller de Colleen Hoover, con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, su adaptación cinematográfica dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake Lively recaudó más de 350 millones de dólares tras su estreno en 2024, etc. Sin embargo, el drama romántico pronto quedó eclipsado por un escándalo mayor: la denuncia de Lively contra Baldoni por conducta sexual inapropiada y por haber impulsado una supuesta campaña de desprestigio en su contra.