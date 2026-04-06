Hipervigilancia menstrual: el fenómeno que mantiene alerta a 1 de cada 3 colombianas

El miedo a mancharse durante la menstruación es una preocupación que va más allá de lo físico y cotidiano. Muchas personas que menstrúan viven en un estado de alerta constante, ajustando su ropa, movimientos y actividades para evitar cualquier señal visible de su ciclo. Este temor no surge únicamente de la incomodidad de la mancha, sino que también está ligado al estigma social y cultural que rodea la menstruación, donde se espera que permanezca oculta y “discreta” en todo momento. La ansiedad generada puede afectar la confianza, limitar la libertad de movimiento e incluso condicionar la participación en actividades escolares, laborales o sociales.