Salud
Hipervigilancia menstrual: el fenómeno que mantiene alerta a 1 de cada 3 colombianas
La preocupación por filtraciones durante el periodo impacta la rutina, la confianza y la calidad de vida de millones de mujeres en el país, revelan estudios recientes.
El miedo a mancharse durante la menstruación es una preocupación que va más allá de lo físico y cotidiano. Muchas personas que menstrúan viven en un estado de alerta constante, ajustando su ropa, movimientos y actividades para evitar cualquier señal visible de su ciclo. Este temor no surge únicamente de la incomodidad de la mancha, sino que también está ligado al estigma social y cultural que rodea la menstruación, donde se espera que permanezca oculta y “discreta” en todo momento. La ansiedad generada puede afectar la confianza, limitar la libertad de movimiento e incluso condicionar la participación en actividades escolares, laborales o sociales.
Este fenómeno, conocido en estudios de salud menstrual como una forma de hipervigilancia ante filtraciones, refleja un impacto real en la vida diaria. La preocupación constante por la posibilidad de manchas provoca un estrés silencioso que muchas veces pasa desapercibido, pero que influye en la autoestima y en la sensación de bienestar general. Expertos en salud femenina coinciden en que la educación, el acceso a productos adecuados y la normalización de la menstruación son pasos clave para disminuir este miedo y permitir que las personas vivan su ciclo con más libertad y seguridad.
En Colombia, una de cada tres mujeres vive su menstruación en estado de alerta. No se trata solo de molestias físicas, sino de un fenómeno silencioso que afecta la confianza y la tranquilidad: la hipervigilancia menstrual. Según estudios de Nosotras, cerca de 17,3 millones de personas en el país ajustan su rutina diaria por miedo a que su toalla higiénica no absorba correctamente y provoque filtraciones.
Este estado de alerta constante se traduce en microestrés: la preocupación por manchas y accidentes interrumpe la concentración, condiciona los movimientos cotidianos y limita la libertad de vivir el día a día con normalidad. Para muchas mujeres, incluso actividades sencillas como ir al trabajo, hacer ejercicio o salir con amigas se ven marcadas por esta desconfianza. De hecho, un 7,2% ha tenido que detener su rutina por sentirse insuficientemente protegida.
Frente a esta realidad, la marca desarrolló Smart Protect, una innovación que promete cambiar la experiencia de la menstruación. Este diseño patentado optimiza la absorción, minimiza filtraciones y garantiza seguridad en todo momento, permitiendo que las mujeres se muevan con confianza. “Nuestro objetivo es que las mujeres vivan con seguridad y confianza, sin que su periodo sea una preocupación constante”, explica Mariana Upegui, directora de Marketing.
Solo el 51,3% de las mujeres conoce todas las alternativas disponibles para gestionar su ciclo, lo que convierte a soluciones como Smart Protect en herramientas clave para empoderarlas y devolverles el control sobre su rutina.
En definitiva, el miedo a mancharse durante el periodo no es solo una incomodidad física, sino un reflejo de cómo la menstruación sigue siendo un tema cargado de tabúes y expectativas sociales. Reconocer esta realidad y ofrecer herramientas que brinden seguridad y confianza permite transformar la experiencia del ciclo menstrual, pasando de la preocupación constante a la libertad de moverse, trabajar y disfrutar del día a día sin limitaciones. La visibilidad, la educación y los productos diseñados para acompañar el cuerpo se convierten así en aliados clave para vivir la menstruación con tranquilidad.