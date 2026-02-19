Bad Bunny da un salto audaz al cine: protagonizará ‘Porto Rico’, película de Residente

Bad Bunny ya no es solo la voz de una generación en la música: ahora se posiciona como protagonista de uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos del año. La película Porto Rico —que marca el debut como director de cine de René “Residente” Pérez— reunirá a un elenco estelar encabezado por el artista puertorriqueño, acompañado por figuras como Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen.