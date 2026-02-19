Actualidad
Bad Bunny da un salto audaz al cine: protagonizará ‘Porto Rico’, película de Residente
El ícono de la música urbana lidera un drama histórico dirigido por René “Residente” con un elenco global que promete reescribir la narrativa cinematográfica sobre Puerto Rico.
Bad Bunny ya no es solo la voz de una generación en la música: ahora se posiciona como protagonista de uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos del año. La película Porto Rico —que marca el debut como director de cine de René “Residente” Pérez— reunirá a un elenco estelar encabezado por el artista puertorriqueño, acompañado por figuras como Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen.
Este largometraje supone el primer papel principal en cine para Bad Bunny, consolidando su evolución como actor tras participaciones en producciones como Bullet Train y Caught Stealing.
Una historia épica inspirada en raíces reales
Porto Rico ha sido descrita por sus creadores como un “western caribeño histórico” que combina la escala de una epopeya con un enfoque visceral. La historia se inspira en las raíces de la isla de Puerto Rico, explorando temas de identidad, resistencia y lucha en su contexto colonial.
Según varias fuentes, el guion, coescrito por Residente junto al oscarizado Alexander Dinelaris (Birdman, The Revenant), se centra en la figura histórica de José Maldonado Román —también conocido como el revolucionario Águila Blanca— quien lideró movimientos de resistencia contra el colonialismo a finales del siglo XIX.
El título —Porto Rico en vez de Puerto Rico— alude además a un periodo histórico específico: entre 1899 y 1932, durante el dominio estadounidense, la isla fue oficialmente denominada con esta versión anglicada del nombre. Esa elección busca subrayar el contexto político y cultural en torno al relato.
Un elenco global para una historia inmensa
La presencia de Javier Bardem, actor español ganador del Óscar, junto a Bad Bunny añade peso cinematográfico internacional al proyecto. A ellos se suman Edward Norton y Viggo Mortensen, dos figuras con amplia trayectoria en Hollywood, lo cual sugiere un enfoque narrativo ambicioso y de alcance global.
Además, el aclamado cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu participa como productor ejecutivo, aportando su experiencia y visión a una producción que busca trascender fronteras y contar una historia profundamente arraigada en la cultura puertorriqueña.
Residente, cuya carrera musical y activismo cultural lo han hecho una voz reconocida más allá de lo estrictamente artístico, aseguró que Porto Rico es un proyecto largamente soñado. Para él, llevar esta historia al cine significa capturar “quiénes somos” como pueblo, con honestidad e intensidad.
Este largometraje marca un giro significativo en la carrera de Residente, cuyo trabajo hasta ahora incluía videoclips, documentales y música. Su salto a la dirección cinematográfica —rodeado de un talento de primera línea— demuestra una ambición artística que trasciende géneros y medios.
Para Bad Bunny, aceptar este papel principal representa un paso más allá de la música: es una oportunidad para expandir su impacto cultural. Tras su histórica presentación en el Super Bowl LX, donde celebró la identidad puertorriqueña frente a millones de espectadores, su participación en Porto Rico aparece como una extensión natural de su compromiso con su herencia y su gente.
Aunque aún no se ha anunciado fecha oficial de estreno ni el calendario de producción, Porto Rico ya se perfila como una de las películas más esperadas y como una posible pieza de diálogo cultural entre el cine contemporáneo y la historia latinoamericana.