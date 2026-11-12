La historia detrás de la champeta, el ritmo que puso a bailar al Caribe

Para entenderla también hay que hablar sí o sí de los picós. Estos equipos de sonido, fundamentales en la cultura musical del Caribe, han sido mucho más que parlantes gigantes. Alrededor de ellos se construyeron espacios de encuentro, de circulación musical y de competencia entre las casas picoteras, que defendían sus repertorios y buscaban tener la música más codiciada. La rivalidad por la exclusividad de ciertos temas formó parte de una escena en la que los DJs, coleccionistas y gestores desempeñaban un papel decisivo.