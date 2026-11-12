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La historia detrás de la champeta, el ritmo que puso a bailar al Caribe
Cartagena tiene algo que contar y lo hace al ritmo de la champeta. Una nueva serie documental hace un recuento de los ritmos africanos, los picós y las rivalidades que han mantenido viva esta escena musical.
Detrás de sus ritmos contagiosos, sus bajos potentes y esa energía que parece no pedir permiso para instalarse en cualquier fiesta, existe una cultura que lleva décadas construyendo identidad en el Caribe colombiano. La champeta tiene sus propios protagonistas, escenarios, códigos y una memoria que durante mucho tiempo circuló de boca en boca, entre discos, barrios y parlantes.
Esa historia es la que reconstruye Detrás de la Champeta, una serie documental de cinco capítulos que recorre el nacimiento, la transformación y el impacto social de este movimiento. La producción reúne testimonios de historiadores, DJs, gestores culturales y figuras que han participado en la construcción y preservación de esta memoria musical.
Entre sus protagonistas figuran Ángela Arias, conocida como «La Niña» y fundadora del Rey de Rocha; Chawala, cantante y CEO de esta organización; El Hijo del Saya, cantante y heredero de «El Sayayín»; los historiadores y DJs José Orozco y José Balceiro; y Víctor «El Conde» Conde, DJ picotero. Sus relatos permiten acercarse a una historia que no siempre quedó registrada en archivos o publicaciones, pero que sigue viva en quienes la han protagonizado.
Los picós, las leyendas y las nuevas voces de la champeta
La historia de la champeta empieza mucho antes de que el género tuviera el nombre con el que hoy lo conocemos. Los ritmos africanos llegaron a Cartagena y encontraron un lugar en los barrios populares, donde se mezclaron con las experiencias, los sonidos y las formas de celebración de sus habitantes. De ese encuentro surgió una expresión musical que fue creciendo alrededor de una comunidad y que terminó ocupando un lugar importante en la cultura popular colombiana.
Para entenderla también hay que hablar sí o sí de los picós. Estos equipos de sonido, fundamentales en la cultura musical del Caribe, han sido mucho más que parlantes gigantes. Alrededor de ellos se construyeron espacios de encuentro, de circulación musical y de competencia entre las casas picoteras, que defendían sus repertorios y buscaban tener la música más codiciada. La rivalidad por la exclusividad de ciertos temas formó parte de una escena en la que los DJs, coleccionistas y gestores desempeñaban un papel decisivo.
La serie Detrás de la Champeta, producida por ANDINA Light, comienza con un episodio titulado «Antes de llamarse Champeta», que se remonta a los primeros cimientos del género. Después aborda la histórica disputa por la exclusividad entre las grandes casas picoteras, la consolidación de sus referentes musicales y la llegada de nuevas generaciones que mantienen en movimiento la escena caribeña.
Ese relevo también cuenta una parte importante de la historia. La champeta ha cambiado con el tiempo, ha encontrado nuevos públicos y ha ampliado su presencia en la música colombiana, pero conserva el vínculo con los barrios y las comunidades que le dieron origen. Su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación evidencia la importancia de preservar una expresión muy nuestra que reúne música, memoria e identidad.
Cinco capítulos pueden parecer pocos para contar una historia que lleva tantas décadas sonando, pero son una invitación a escucharla desde otro lugar. Porque detrás de cada canción hay una escena, detrás de cada picó hay una comunidad y detrás de cada referente musical hay una parte de la memoria del Caribe que merece ser contada.
El primer capítulo de Detrás de la Champeta ya está disponible en los canales digitales de Andina. Una buena oportunidad para descubrir qué hay detrás de ese ritmo que, cuando empieza a sonar, suele hacer que quedarnos sentados deje de ser una opción.