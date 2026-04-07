Los nuevos Cloudmonster que están redefiniendo la forma de correr

En el caso del Cloudmonster 3, el enfoque está en el día a día. Su estructura incorpora una entresuela de doble densidad y una configuración de triple capa que maximiza la energía en cada paso. A esto se suma un diseño con una curvatura más pronunciada que favorece la transición del pie, junto con una placa interna que ayuda a almacenar y liberar energía, logrando una sensación más reactiva y divertida en carreras cotidianas.