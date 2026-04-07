Running
Los nuevos Cloudmonster que están redefiniendo la forma de correr
Durante años dominaron los modelos clásicos, pero nuevas siluetas más técnicas y energéticas empiezan a cambiar el ritmo del running.
Durante mucho tiempo, los tenis de running tradicionales han sido la elección segura para corredores de todos los niveles. Diseños funcionales, estructuras conocidas y tecnologías probadas los convirtieron en un básico dentro del deporte, pensados más para cumplir que para sorprender. Temporada tras temporada, parecían no tener rival y se consolidaron como la opción confiable para sumar kilómetros.
Pero, como ocurre con toda evolución en el deporte, el panorama empieza a cambiar. En los últimos meses, nuevas propuestas más audaces, con mayor innovación y un enfoque en las sensaciones, han comenzado a ganar terreno. Los tenis de running clásicos siguen presentes, pero ahora comparten protagonismo con siluetas que apuestan por más energía, diseño y una experiencia mucho más dinámica en cada zancada.
En medio de este cambio, On está empujando los límites del running. Su propuesta no solo se centra en el rendimiento, sino en cómo se siente correr. Con la nueva generación de la colección Cloudmonster, la firma suiza pasa de un modelo icónico a una familia completa que apuesta por una experiencia más energética, dinámica y sensorial en cada zancada.
La evolución es clara: de un solo modelo lanzado en 2022 a tres versiones diseñadas para distintos tipos de corredor. Cloudmonster 3, Cloudmonster 3 Hyper y LightSpray Cloudmonster 3 Hyper comparten una misma esencia —maximizar el retorno de energía—, pero lo hacen desde enfoques distintos, adaptándose tanto a entrenamientos diarios como a sesiones más exigentes.
Desde sus inicios, la línea ha desafiado la forma tradicional de entender la amortiguación. Con la introducción de la tecnología CloudTec, la marca apostó por una geometría que impulsa el despegue y mejora la respuesta. Ahora, en esta tercera generación, esa base se refuerza con una mayor amortiguación y una pisada más fluida, pensada para ofrecer una sensación de impulso constante y hacer que correr se sienta más ligero y natural.
En el caso del Cloudmonster 3, el enfoque está en el día a día. Su estructura incorpora una entresuela de doble densidad y una configuración de triple capa que maximiza la energía en cada paso. A esto se suma un diseño con una curvatura más pronunciada que favorece la transición del pie, junto con una placa interna que ayuda a almacenar y liberar energía, logrando una sensación más reactiva y divertida en carreras cotidianas.
Para quienes buscan ir más allá, el Hyper lleva el rendimiento a otro nivel. Diseñado a partir de la experiencia de atletas, prioriza la reactividad, la resistencia y la recuperación en entrenamientos largos. Más amortiguación, materiales optimizados y una estructura que reduce la fatiga convierten a este modelo en una opción pensada para exigirse más sin sacrificar comodidad.
El resultado es un tenis pensado para correr más rápido y más lejos, confirmando que la innovación en el running ya no solo se mide en kilómetros, sino en sensaciones.