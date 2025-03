Mabel Moreno: El arte de comprender a la villana

Creo que aún queda todo por hacer. Me encantaría hacer algo de acción, me fascinaría. Pero, más allá de eso, hay muchas historias femeninas por contar, muchas mujeres cuyas vidas quiero explorar, entender y sentir. La actuación me permite vivir otras vidas, y todavía hay mucho camino por recorrer, muchas historias por descubrir y mucho por hacer.