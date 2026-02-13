Series
Las nuevas imágenes de Bridgerton anticipan el desenlace más esperado de la cuarta temporada
La segunda parte de la temporada 4 promete llevar la historia de Benedict Bridgerton a un terreno más profundo, romántico y socialmente desafiante.
La fiebre por Bridgerton no se detiene. Tras el estreno de la primera parte el 29 de enero, los episodios finales de la cuarta temporada llegan el 26 de febrero, cerrando un arco que ha puesto en el centro al bohemio Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.
Si las temporadas anteriores exploraron el deber, la pasión y el escándalo en el mercado matrimonial londinense, esta nueva historia se sumerge en una fantasía romántica que recuerda a Cenicienta, pero con el sello dramático de Shondaland. Inspirada en un cuento de hadas, esta nueva entrega enfrenta fantasía y realidad en una historia marcada por las diferencias de clase.
Un baile de máscaras y una identidad secreta
La cuarta temporada —liderada por la showrunner Jess Brownell y producida por Shonda Rhimes— adapta elementos de la novela An Offer from a Gentleman de Julia Quinn, centrada precisamente en Benedict.
Todo comienza en un baile de máscaras organizado por Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), donde Benedict queda cautivado por una misteriosa “Dama de Plata”. Lo que no sabe es que esa figura enigmática es en realidad Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, una joven que trabaja como sirvienta bajo el dominio de Lady Araminta Gun (Katie Leung).
La tensión narrativa gira en torno a una pregunta clásica del romance: ¿puede el amor sobrevivir cuando las convenciones sociales lo prohíben? En la Inglaterra de la Regencia —época en la que se ambienta la serie— las divisiones de clase eran determinantes, y una relación entre un aristócrata y una mujer sin título no solo era mal vista, sino prácticamente imposible.
Más allá del romance: el universo Bridgerton sigue expandiéndose
Mientras Benedict vive su propio cuento de hadas complicado, la temporada también retoma las historias de sus hermanos. Francesca (Hannah Dodd) continúa su nueva etapa junto a John Stirling (Victor Alli), y Colin (Luke Newton) y Penélope (Nicola Coughlan) enfrentan las consecuencias de la exposición pública de Lady Whistledown.
Desde su estreno en 2020, Bridgerton se convirtió en uno de los mayores fenómenos globales de Netflix. La primera temporada rompió récords como una de las más vistas en la historia de la plataforma, y la tercera regresó al Top 10 global en 2024. Además, el universo se amplió con la precuela La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, que profundizó en el pasado de la reina y consolidó la franquicia como una marca cultural que trasciende la pantalla.
Moda inspirada en la Regencia, reinterpretaciones orquestales de pop contemporáneo, bailes temáticos y experiencias inmersivas han convertido la serie en un fenómeno de estilo de vida. El romance histórico dejó de ser un nicho para convertirse en tendencia global.
¿Puede el amor vencer la fantasía?
La segunda parte de esta temporada promete intensificar el conflicto interno de Benedict: ¿ama a la Dama de Plata o a la mujer real que existe detrás del disfraz? El dilema no es solo romántico, sino simbólico: reconocer a Sophie implica desafiar una estructura social rígida y aceptar que el deseo no entiende de títulos ni jerarquías.
Con ocho episodios divididos en dos partes, la cuarta temporada confirma que Bridgerton sigue apostando por historias de amor que mezclan sensualidad, drama y crítica social ligera, envueltas en una producción visual exuberante.
El 26 de febrero sabremos si Benedict está dispuesto a romper las reglas de la alta sociedad… o si la realidad pesará más que la fantasía.