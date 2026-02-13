Las nuevas imágenes de Bridgerton anticipan el desenlace más esperado de la cuarta temporada

Desde su estreno en 2020, Bridgerton se convirtió en uno de los mayores fenómenos globales de Netflix. La primera temporada rompió récords como una de las más vistas en la historia de la plataforma, y la tercera regresó al Top 10 global en 2024. Además, el universo se amplió con la precuela La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, que profundizó en el pasado de la reina y consolidó la franquicia como una marca cultural que trasciende la pantalla.