El elenco de Bridgerton habla del corazón de la nueva temporada

Lo que me encanta de formar parte de una serie como esta es que realmente puedes acompañar a un personaje durante varias etapas de su vida. No se trata solo de un momento puntual, sino de un proceso largo, lleno de matices. Francesca es un personaje muy rico porque vive muchas experiencias que la transforman profundamente, y creo que el público puede conectar con esa sensación de estar creciendo mientras el mundo a tu alrededor también cambia.