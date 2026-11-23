Música
Paola Jara llevó la música popular a versión sinfónica
La cantante presentó en El Retiro una versión especial de su repertorio junto a 65 músicos de la Orquesta Departamental de Antioquia, en un concierto que reunió dos expresiones de la música colombiana.
La música popular colombiana tiene una relación particular con las emociones. Sus canciones acompañan historias de amor, despedidas y desamores, y suelen encontrar en la voz de sus intérpretes una forma directa de llegar al público. En El Retiro, Antioquia, Paola Jara presentó una nueva manera de acercarse a ese repertorio y lo llevó al formato sinfónico, compartiendo escenario con una orquesta de 65 músicos.
El concierto titulado “La Popular se viste de gala” tuvo lugar en el Parque Principal del municipio y reunió a la cantante con la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA), bajo la dirección del maestro invitado Jesús David Caro. La propuesta combinó la fuerza de las canciones de Jara con los arreglos y la sonoridad de una formación sinfónica, que aportó nuevos matices a su repertorio.
La presentación permitió escuchar algunas de sus canciones desde una perspectiva musical distinta. Los arreglos de la orquesta ampliaron la dimensión sonora de un repertorio conocido por su cercanía con el público, mientras que la interpretación de la artista mantuvo el carácter que ha definido su trayectoria en la música regional colombiana.
Después del momento sinfónico, la artista regresó al escenario junto a su banda para interpretar algunos de los temas más reconocidos de su carrera, en la versión musical a la que sus fanáticos están acostumbrados. Los dos formatos dieron lugar a una noche que pasó de la amplitud sonora de la orquesta a los sonidos habituales de sus presentaciones.
Este encuentro llega en un momento específico de la trayectoria artística de la cantante. Recientemente lanzó Todo lo que está bien, una colaboración con el argentino Lauta en la que se acerca a los sonidos de la cumbia y presenta una faceta distinta de su identidad musical.
A esto se suman sus próximas presentaciones junto a Jessi Uribe con el espectáculo Despecho a 2 Voces, programadas para el 19 y 20 de diciembre en El Corazón de Bogotá Arena. Según el comunicado del evento, la primera fecha anunciada ya agotó su boletería.
En El Retiro, La Popular se viste de gala reunió dos lenguajes musicales en un mismo escenario y llevó las canciones de Paola Jara a una dimensión distinta. Una presentación que acercó el formato sinfónico a un público acostumbrado a la música popular y que celebró la posibilidad de escucharlo en otros arreglos instrumentales.