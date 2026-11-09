Casa Cubel abre sus puertas y encuentra una nueva forma de habitar el diseño

Desarrollada por Cubides junto al arquitecto Juan David Ocampo, la intervención parte de la pregunta sobre cómo trasladar la identidad de una marca al lenguaje arquitectónico. La respuesta está en los patrones, las texturas y los ritmos que caracterizan sus colecciones, reinterpretados a la luz de los materiales, volúmenes y detalles. En lugar de borrar la historia de la casa, el proyecto conserva elementos originales como la escalera, la chimenea y las cornisas, que conviven con una propuesta contemporánea.