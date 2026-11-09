Moda
Casa Cubel abre sus puertas y encuentra una nueva forma de habitar el diseño
La marca fundada por Humberto Cubides abre un espacio en Quinta Camacho donde las prendas comparten protagonismo con la arquitectura, el arte y los oficios artesanales.
Una colección puede contar una historia a través de sus siluetas, sus texturas y los materiales que la componen. Pero ¿qué sucede cuando esa misma historia sale de cada prenda y empieza a ocupar un espacio? Esa es la exploración que propone Casa Cubel, el nuevo proyecto de la marca colombiana fundada por Humberto Cubides, que abre sus puertas en el barrio Quinta Camacho, en Bogotá.
Esta casa tradicional de la ciudad alberga en su interior otro lenguaje para la moda. La arquitectura, los objetos, la iluminación y los saberes artesanales se integran en un recorrido pensado para acercarse al universo creativo de Cubel desde una perspectiva distinta. El resultado es un espacio en el que cada elemento parece responder a una misma intención estética, sin perder de vista la memoria del inmueble que lo alberga.
Desarrollada por Cubides junto al arquitecto Juan David Ocampo, la intervención parte de la pregunta sobre cómo trasladar la identidad de una marca al lenguaje arquitectónico. La respuesta está en los patrones, las texturas y los ritmos que caracterizan sus colecciones, reinterpretados a la luz de los materiales, volúmenes y detalles. En lugar de borrar la historia de la casa, el proyecto conserva elementos originales como la escalera, la chimenea y las cornisas, que conviven con una propuesta contemporánea.
Casa Cubel, el nuevo espacio de moda, arte y diseño en Bogotá
El recorrido comienza en el hall de acceso y conduce hacia un patio central de doble altura, concebido como escenario para exhibir las prendas y recibir futuras instalaciones de la marca. Allí, la iluminación juega con las sombras y modifica la percepción de los materiales, mientras las piezas escultóricas aportan una dimensión casi escenográfica a la experiencia.
En la sala principal, el trabajo de carpintería de Jorge Garzón introduce nuevas composiciones y texturas. Una isla central organiza el ambiente y acompaña el recorrido hacia un pabellón con un mueble en espejo, que amplía visualmente el espacio y conduce al vestier. La selección de mobiliario, las superficies y la disposición de los objetos hacen que la visita se sienta más cercana a una exposición que a una tienda convencional.
El diálogo con otras disciplinas también ocupa un lugar esencial. Casa Cubel presenta una muestra de alfarería desarrollada junto a Diana Villabona, artista y artesana cundinamarquesa, cuyas piezas exploran las posibilidades de la tierra y los procesos manuales. A esta colaboración se suma Colonia, una intervención de Mauricio Vásquez Rendón realizada con biomateriales elaborados a partir de aglomerantes naturales, carbón activado y liencillo.
La exploración artesanal continúa a través de los textiles. Una alfombra realizada en colaboración con artesanos reinterpreta técnicas tradicionalmente asociadas al cuerpo y las lleva a una escala arquitectónica. También aparece una cortina de tejidos hechos a mano que funciona como umbral entre la sala de espera y el vestier. Detalles que recuerdan que detrás de cada material existe un oficio y una historia.
La Colmena II: una colección que explora el paisaje a través del tejido
La apertura de Casa Cubel coincide con la presentación del segundo drop de La Colmena II FW 2026, una colección que profundiza en la investigación textil de la marca y en su aproximación al knitwear como lenguaje narrativo. Las prendas tejidas, las chaquetas y los vestidos exploran texturas, estructuras y volúmenes inspirados en la relación entre el cuerpo y el paisaje, mientras que las piezas de algodón y tafeta amplían la propuesta con opciones pensadas para el uso cotidiano.
La colección se inscribe en una búsqueda creativa que ha acompañado a Cubel desde su fundación en Bogotá, en 2015. Su trabajo cruza artesanía experimental, estética urbana y raíces culturales prehispánicas, con una mirada contemporánea sobre las técnicas tradicionales. La exploración de fibras naturales y recicladas, la innovación en materiales y las colaboraciones con artistas y comunidades artesanales son parte de esa identidad.
En Casa Cubel, esa investigación adquiere una dimensión física. La marca propone un lugar para encontrarse con sus colecciones, pero también con los procesos, los objetos y los oficios que participan en su construcción. Ubicada en la calle 71 # 11-77, en Quinta Camacho, la casa tendrá vocación permanente como espacio comercial y creativo, con atención al público mediante citas, tras su activación en Bogotá Fashion Weekend, del 20 al 22 de noviembre de 2026.
En una ciudad donde la moda convive cada vez más con otras expresiones del diseño, Casa Cubel plantea una manera de acercarse a la creación desde todos los sentidos. Las prendas son el punto de partida, pero la experiencia continúa en la arquitectura, en la luz que recorre los espacios y en las huellas que dejan los materiales trabajados a mano.