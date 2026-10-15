Entrevista
Annabel Scholey: acción y adrenalina en Apolo Bajo Fuego
En entrevista exclusiva con FUCSIA, Annabel Scholey habla sobre su papel en Apolo Bajo Fuego y los retos de adentrarse en el mundo de la acción.
La acción, el suspenso y una amenaza biológica se combinan en Apolo Bajo Fuego, la nueva serie de Universal+ que lleva al límite a sus protagonistas. En esta secuela de Paris Bajo Fuego, un virus mortal pone en peligro a Europa y desata una peligrosa conspiración internacional.
En medio de esta trama se encuentra Annabel Scholey, quien interpreta a Rachel Moss, una reconocida viróloga secuestrada por sus conocimientos científicos. Lejos de su familia y atrapada en una situación extrema, su personaje deberá demostrar su valentía e inteligencia para sobrevivir y proteger a sus seres queridos.
En esta entrevista exclusiva, la actriz británica comparte los desafíos de interpretar a una científica, su experiencia rodando escenas de acción y lo que significó trabajar con un elenco internacional. Una aventura que la llevó a explorar nuevos límites profesionales y a descubrir una faceta diferente de su carrera.
- ¿Podrías presentar a tu personaje?
Interpreto a la Dra. Rachel Moss, una viróloga de renombre mundial. También es madre de dos hijos y está casada. Viven en España. Pero en realidad no vemos mucho de su vida. Nos sumergimos de lleno en esta pesadilla en la que la secuestran. Sin embargo, a lo largo de la serie descubrimos que es extremadamente valiente e inteligente; obviamente, hay que serlo para ser viróloga. Pasa mucho tiempo con un traje de protección biológica, ¡lo cual no me gustó nada! ¡Es toda una experiencia! Creo que ella misma se sorprende de lo valiente que puede llegar a ser. La serie la obliga a salir de su zona de confort constantemente. Es realmente impresionante.
- ¿Qué motiva a Rachel?
Para ella, sus hijos son lo más importante. Cada decisión que toma en esta serie gira en torno a su amor por ellos. Me centré especialmente en el amor de una madre. Me identifico plenamente con eso porque yo también soy madre. Está decidida a regresar a casa con ellos y protegerlos, ya que también se ven envueltos en esta terrible trama.
- ¿Qué podrías contarnos sobre las escenas que filmaste en Malta?
Filmar en Malta es más caluroso y soleado que en el Reino Unido, lo cual es genial. Sirve como escenario para Bengasi, en Libia. Rachel no debería estar aquí. Está volando a una conferencia científica cuando secuestran el avión. La sacan inconsciente y los terroristas la capturan por sus conocimientos científicos. De hecho, ese día, ¡llevaba su virus en el bolsillo! La obligan contra su voluntad a trabajar con el virus MERS.
- ¿Cómo definirías la relación entre Rachel y Vincent?
Se conocen en esta cárcel donde ambos son prisioneros del líder del grupo mercenario, Yuri Mishkin (Jacek Koman). Vincent está muy gravemente herido y Rachel se ve obligada a operarlo. Si no lo hace, morirá. Ella tiene experiencia en cirugía, pero de hace mucho tiempo. Estudió medicina, pero obviamente la cirugía no se convirtió en su especialidad. Así que se encuentra en una situación muy difícil, pero es cuestión de vida o muerte. Ella elige la vida y lo opera con éxito. A raíz de eso, se crea un vínculo entre ellos.
- ¿Cómo lidiaste con las demandas físicas de tu personaje?
Es una serie muy física. Ya había hecho series de acción históricas hace mucho tiempo, pero nunca había participado en una serie de acción moderna, y esa es una de las razones por las que realmente quería interpretar este papel. Es un mundo completamente nuevo para mí. He aprendido mucho en el set, ¡o he descubierto que no entiendo muchas cosas! Pero es impresionante. Como Rachel, he tenido que hacer varias cosas. Hay un estrangulamiento. Hay una pelea con cuchillos, y yo soy quien empuña el cuchillo. Así que tuve que ensayar con el otro actor. También tuve que estar bastante alto en el aire, en una grúa, con otro actor. Estábamos atados como si hubiéramos saltado en paracaídas desde un avión. Mi personaje estaba inconsciente, y tuve que colgarme hacia atrás con la espalda arqueada, balanceándome durante bastante tiempo bajo el mal tiempo en Gales. ¡Fue toda una prueba de resistencia!
- ¿Cómo fue trabajar con un elenco de distintas nacionalidades?
Siempre me encanta trabajar con un elenco internacional. Aprendes diferentes habilidades de cada persona. He visto a Jacek en muchas cosas y lo he admirado mucho a lo largo de su carrera. Y Tewfik es brillante. Lo admiro muchísimo. La formación de cada uno difiere de un país a otro. En el Reino Unido tenemos un tipo de formación muy específico. Yo fui a la escuela de arte dramático en Oxford, donde me enseñaron de una manera particular. Así que se obtienen muchos enfoques diferentes. Me parece fascinante. También es genial simplemente pasar tiempo con gente de todo el mundo, escuchar de dónde son y dónde han terminado. Por ejemplo, Jacek es polaco, pero vive en Australia. Me gusta escuchar a Tewfik hablar sobre cómo funciona la industria en Francia. Siempre pienso que es más emocionante trabajar con un elenco tan diverso.
- ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Nunca había interpretado a una científica. Pensé que sería muy interesante, y lo fue. A mi edad, ahora me ofrecen papeles de médicos y científicos, y la verdad es que es increíble. En mi último trabajo, presencié una cirugía de corazón, lo cual fue increíble. Me encanta esa parte de mi trabajo. Disfruto mucho sumergirme en mundos diferentes. En este, conocí a una química de renombre. Vino y me dio consejos sobre el increíble laboratorio científico de Rachel, que fue creado por el departamento de arte. Tampoco había hecho escenas de acción antes. Así que ha sido una oportunidad increíble. ¡Quiero probar de todo!