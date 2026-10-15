Annabel Scholey: acción y adrenalina en Apolo Bajo Fuego

Es una serie muy física. Ya había hecho series de acción históricas hace mucho tiempo, pero nunca había participado en una serie de acción moderna, y esa es una de las razones por las que realmente quería interpretar este papel. Es un mundo completamente nuevo para mí. He aprendido mucho en el set, ¡o he descubierto que no entiendo muchas cosas! Pero es impresionante. Como Rachel, he tenido que hacer varias cosas. Hay un estrangulamiento. Hay una pelea con cuchillos, y yo soy quien empuña el cuchillo. Así que tuve que ensayar con el otro actor. También tuve que estar bastante alto en el aire, en una grúa, con otro actor. Estábamos atados como si hubiéramos saltado en paracaídas desde un avión. Mi personaje estaba inconsciente, y tuve que colgarme hacia atrás con la espalda arqueada, balanceándome durante bastante tiempo bajo el mal tiempo en Gales. ¡Fue toda una prueba de resistencia!