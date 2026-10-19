Lo que Barrio Abajo le enseñó a Édgar Vittorino sobre ser barranquillero

Octavio, el Pelu, que es como lo conoce todo el mundo, es increíble. En Barrio Abajo y Montecristo se conocen por su sobrenombre; a veces casi no se saben los nombres de la gente. Él tiene su barbería y por eso es el Pelu, pero además es un hombre muy popular, porque se dedica a ayudar sin ninguna moneda de cambio. Eso fue lo que más me enseñó: es una persona que se preocupa por los otros y, al final, todos lo terminan queriendo.