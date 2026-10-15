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Girls vuelve a HBO y esto es lo que sabemos del regreso de la serie
Diez años después del final de la serie, Lena Dunham explora cómo se ve la vida al acercarse a los 40 con nuevas historias y viejas amistades.
Si en estos años extrañaste a Hannah Horvath, esa amiga que necesitaba terapia, un buen consejo y, sobre todo, dejar de tomar algunas decisiones, tenemos noticias para ti. Girls, la serie que convirtió las crisis de los veinte en conversaciones incómodamente familiares, regresará a HBO con cinco episodios nuevos. La producción comenzará en 2027, una década después del final de su sexta temporada, y volverá a reunir a buena parte de su elenco original.
Lena Dunham retomará su papel como Hannah, la escritora que intentaba descifrar su futuro mientras tropezaba con sus propias contradicciones. A su lado estarán Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah. Judd Apatow también regresará como productor ejecutivo. La gran pregunta es cómo encontraremos a estos personajes después de tantos años y qué habrá pasado con todo aquello que les parecía tan urgente cuando tenían veintitantos.
De las crisis de los veinte a las preguntas de los cuarenta
Cuando Girls se estrenó en 2012, Hannah, Marnie, Jessa y Shoshanna estaban tratando de encontrar su lugar en Nueva York, sostener sus relaciones, sobrevivir a trabajos poco satisfactorios y entender qué querían hacer con sus vidas. La serie se alejó de la idea de que crecer era una sucesión de decisiones acertadas y mostró una versión mucho más desordenada de la adultez, con amistades que se tensaban, romances complicados y momentos que daban tanta vergüenza ajena como ganas de seguir viendo.
Ahora, la historia dará un salto hacia una etapa muy distinta. Hannah y sus amigos se acercarán a los cuarenta, una edad que plantea preguntas diferentes sobre el trabajo, el amor, la identidad y las expectativas que cada persona construye para sí misma. Porque una cosa es sentir que tienes toda la vida por delante y otra descubrir que algunas dudas siguen ahí, aunque hayan cambiado de forma.
La misma Dunham explicó que llevaba tiempo sin imaginar a estos personajes en el presente. La idea de retomarlos apareció alrededor de su cumpleaños número cuarenta, cuando empezó a encontrar nuevas historias que quería contar. Para ella, volver a Girls también significa reencontrarse con una parte fundamental de su trayectoria, esta vez con la perspectiva que dan los años.
¿Qué pasó con Hannah, Marnie, Jessa y Shoshanna?
Una de las razones por las que Girls sigue generando conversaciones se debe a que sus protagonistas nunca encajaron del todo en el molde de la mejor amiga perfecta. Hannah podía ser egocéntrica y brillante en una misma escena; Marnie, interpretada por Allison Williams, intentaba mantener el control incluso cuando su vida sentimental amenazaba con desordenarlo todo. Jessa, el personaje de Jemima Kirke, vivía con una libertad que a veces parecía más una forma de escapar de sus propios problemas, mientras Shoshanna, interpretada por Zosia Mamet, pasaba de la inseguridad a construir una identidad cada vez más definida.
El regreso permitirá descubrir qué hicieron con aquellas versiones de sí mismas. ¿Hannah habrá encontrado estabilidad en su carrera como escritora? ¿Marnie seguirá buscando que todo salga según sus planes? ¿Jessa habrá encontrado algo parecido a la calma? ¿Y Shoshanna habrá conseguido la vida que imaginaba? HBO todavía no ha revelado los detalles de la trama, así que por ahora estas preguntas forman parte de la expectativa que rodea a los fanáticos respecto a la nueva temporada.
Elijah también estará de vuelta. Andrew Rannells retomará uno de los personajes que aportaban buena parte del humor y la complicidad de la serie, con una presencia que ayudó a ampliar las historias más allá de las cuatro protagonistas.
Durante seis temporadas, Girls recibió 19 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos estatuillas, incluido el reconocimiento al mejor reparto de una serie de comedia. Pero su impacto fue más allá de los premios. La producción abrió conversaciones sobre la sexualidad, la imagen corporal, las amistades femeninas y la incertidumbre de construir una vida adulta sin tener todas las respuestas.
También generó críticas y debates, precisamente porque sus personajes podían resultar tan fascinantes como irritantes. Esa mezcla de humor, incomodidad y vulnerabilidad formó parte de su identidad y la convirtió en una serie que muchos espectadores siguieron comentando incluso después de su final en 2017.
Por ahora, HBO confirmó cinco episodios y el inicio de la producción en 2027, pero no ha anunciado una fecha de estreno. Tampoco se ha confirmado el regreso de Adam Driver como Adam Sackler, uno de los personajes más importantes de la historia original. Habrá que esperar para saber si vuelve a cruzarse en el camino de Hannah.
Lo que sí sabemos es que Girls no intentará regresar al mismo punto donde la dejamos. El tiempo ha pasado para sus protagonistas y también para quienes crecieron viéndolas equivocarse, enamorarse y tratar de entender qué querían de la vida. Volver a encontrarlas cerca de los cuarenta promete una nueva dosis de humor, contradicciones y preguntas incómodas.