Girls vuelve a HBO y esto es lo que sabemos del regreso de la serie

Una de las razones por las que Girls sigue generando conversaciones se debe a que sus protagonistas nunca encajaron del todo en el molde de la mejor amiga perfecta. Hannah podía ser egocéntrica y brillante en una misma escena; Marnie, interpretada por Allison Williams, intentaba mantener el control incluso cuando su vida sentimental amenazaba con desordenarlo todo. Jessa, el personaje de Jemima Kirke, vivía con una libertad que a veces parecía más una forma de escapar de sus propios problemas, mientras Shoshanna, interpretada por Zosia Mamet, pasaba de la inseguridad a construir una identidad cada vez más definida.