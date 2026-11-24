Desde muy chiquito ha tenido una mamá muy parlanchina que habla, bla, bla, bla, y desde chiquito él habla, bla, bla, bla. Le he enseñado a decir las palabras correctamente, porque eso es lo que me enseñó mi mamá, que es educadora de niños y lleva 50 años siendo educadora. Ella me decía que eso es muy importante, sobre todo con los papás de ahora, cuando los niños dicen “el runrún”. ¿De qué me estás hablando? ¿Del carro? O “guau guau”: este es el perro. Eso ayuda a que los niños empiecen a construir su lenguaje. Y no es el simple hecho de decir correctamente las palabras: acelera su proceso de comunicación y se expresan mucho más fácil. Cuando entran al jardín y ya tienen que empezar a decirnos qué pasa en su entorno, para que uno se sienta más tranquilo y confiado, eso es una ayuda impresionante.