Libros
Comunicarse bien se entrena: Juanita Kremer lo sabe después de 20 años frente al micrófono
La periodista Juanita Kremer se sienta del otro lado, como autora, en Supernova, un libro que propone algo simple y difícil a la vez: escuchar antes de responder.
Por: Mauricio Barrantes
Durante más de veinte años Juanita Kremer ha hablado de tecnología en la radio con personas que piensan que la tecnología es un problema de otros. Ella lo ha hecho con dos principios básicos: siempre habla de forma sencilla y llega muy preparada a cada entrevista. Kremer ha traído esos dos principios a su libro llamado Supernova que empieza con una frase que repite como un médico: “La gente sabe hablar, pero no sabe comunicarse”.
A Juanita siempre le gustó observar a la gente, pero fue con su hijo Joaquín, a quien le dedica el libro, que entendió la diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es un acto psicológico que implica entender, recordar, interpretar, evaluar y responder. En su libro cita a la International Listening Association para señalar que un adulto pasa el 45 % de su tiempo de comunicación escuchando, pero apenas retiene una cuarta parte de lo que oye, así que pierde tres de cada cuatro partes de la información. Lo que más se escapa es lo que no se dice con palabras. Retoma la conocida teoría de Albert Mehrabian, según la cual, en las conversaciones con carga emocional, el 55 % del impacto viene del lenguaje corporal, el 38 % del tono de voz y solo el 7 % de las palabras.
De allí que la manera que tiene Juanita para escuchar sea mirando: los movimientos de las manos, de la cabeza y hasta la postura. Su fórmula es sencilla: mirar al otro al menos el 70 % del tiempo, inclinar un poco el cuerpo hacia adelante y hacer una pausa de dos segundos antes de responder. En entrevista con Fucsia, compartió todo lo que ha aprendido de la comunicación tanto a nivel personal como profesional.
Has dedicado buena parte de tu carrera a explicar la tecnología. ¿Desde dónde te acercaste a la comunicación en Supernova?
Desde lo sencillo. La facilidad que he tenido con la comunicación desde que empecé en medios es hablar en un lenguaje muy sencillo, muy cercano a la gente. Eso me ha ayudado un montón como periodista de tecnología, porque por el simple hecho de ser tecnología la gente cree que es para un grupo muy específico de la población, y no es así. La tecnología está inmersa en la vida de todo el mundo. Lo mismo pasó cuando me senté a escribir el libro y dije: hay que aterrizar este tema de la comunicación en un lenguaje muy sencillo para que la gente se pueda apropiar de este tipo de herramientas. Porque la gente dice que no sabe hablar, pero en realidad sabe hablar; lo que no sabe es comunicar. Y no nos lo enseñan.
¿Por qué importa tanto la postura?
Uno se da cuenta y dice “párese bien” porque la mamá se lo dice. Pero cuando te paras bien, todo eso proyecta, sobre todo, seguridad en sí mismo. Las personas súper ganadoras que entran a las reuniones o a las exposiciones son esas que entran con la postura abierta. Y uno dice: ¿Pero qué será lo que tiene?. Pues, entre otras cosas, eso.
El libro está dedicado a tu hijo, Joaquín. ¿Qué te enseñó él sobre comunicar?
A él, la dedicatoria le pareció muy cursi. Joaquín me enseñó lo que para mí hoy es indispensable, el primer paso en la comunicación como humanos: escuchar. Con Joaquín aprendí de verdad a escuchar a otro ser humano, desde mirarlo, tratando de entender. Los niños muchas veces no pueden poner en palabras muchas cosas; entonces, el ejercicio como papás es mirarlos, a ver qué te están diciendo (…). A mí siempre me ha gustado mucho observar a la gente, pero Joaquín me enseñó que parte de la comunicación es escuchar, y escuchar no es solamente oír lo que te dicen los demás: es percibir todo lo que te están diciendo, sobre todo la comunicación no verbal.
¿Y qué le has enseñado tú a él?
Desde muy chiquito ha tenido una mamá muy parlanchina que habla, bla, bla, bla, y desde chiquito él habla, bla, bla, bla. Le he enseñado a decir las palabras correctamente, porque eso es lo que me enseñó mi mamá, que es educadora de niños y lleva 50 años siendo educadora. Ella me decía que eso es muy importante, sobre todo con los papás de ahora, cuando los niños dicen “el runrún”. ¿De qué me estás hablando? ¿Del carro? O “guau guau”: este es el perro. Eso ayuda a que los niños empiecen a construir su lenguaje. Y no es el simple hecho de decir correctamente las palabras: acelera su proceso de comunicación y se expresan mucho más fácil. Cuando entran al jardín y ya tienen que empezar a decirnos qué pasa en su entorno, para que uno se sienta más tranquilo y confiado, eso es una ayuda impresionante.
¿Cómo leer la comunicación no verbal del otro sin caer en prejuicios?
Los prejuicios son preconceptos que tú tienes, pero cuando lees la comunicación no verbal de la persona te das cuenta de absolutamente todo. Si la persona se mueve mucho, está nerviosa. Puedes tener una conversación con alguien y pensar: “esta vieja es súper brava”, pero a la vez ves que se está moviendo mucho, que está inquieta, que se coge mucho el pelo. Lo que quiere decir eso es que esa persona tal vez sea insegura, y su forma de proyectar seguridad es esa coraza que puede poner.
¿Qué es lo que más nos delata?
La mirada. Hoy justamente me preguntaban en una entrevista, y me pareció súper interesante porque nadie me lo había preguntado, qué aspectos de la comunicación no verbal no utilizan los grandes líderes. Siempre me preguntan qué es lo que usan, no lo que no usan. Y dije: la mirada. La mirada está conectada con tu cerebro, entonces mentir con los ojos es muy difícil. Los líderes pueden estar entrenados para manejar su cuerpo, pero cuando una persona está diciendo una mentira tiene que desviar los ojos, por su proceso cognitivo. Por eso, cuando uno tiene una pelea con alguien, sobre todo con las personas a las que quiere, dice: “Pero mírame a los ojos y me lo dices”. Porque uno en los ojos sabe qué le están diciendo.
En el libro comparas cuánto duran los silencios en distintas culturas, y los latinos casi no los toleramos. ¿Cómo dejar de vivirlos como algo incómodo?
El silencio es un recurso de oxigenación del cerebro, tanto del que está hablando contigo, porque le das chance de asimilar el mensaje, como tuyo, para percibir si se está recibiendo bien o no. Nuevamente se trata de escuchar, pero escuchar mirando, porque los silencios se vuelven incómodos cuando uno no mira. Cuando te quedas en silencio y ves al otro, te das cuenta de si está pensando, si está calculando, si se fue o si te está devolviendo un silencio evasivo. Es que nos hemos dejado de mirar. No nos miramos a los ojos, no miramos el cuerpo, y ahora con los dispositivos móviles es peor.
¿Cómo aprovechar la tecnología sin dejar de comunicarnos cara a cara?
La correcta utilización de plataformas y dispositivos móviles es entender el contexto. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Es en el trabajo, es un correo electrónico, es una conversación por WhatsApp? En función de eso, enviar el mensaje concreto, porque a veces nos extendemos demasiado. En las relaciones a larga distancia siempre existe una llamada, para que al menos uno pueda escuchar la entonación de la otra persona. La videollamada te da los gestos, se diluyen un poquito, no es como la vida real, pero lo ves.
Pero los temas de verdad gruesos hay que tratarlos de frente: tanto los duros como los importantes, por ejemplo, una celebración o “te quiero contar que me ascendieron”. Como estamos en medio de esta instantaneidad, todo lo contamos por el chat, pero se pierde.
¿Por qué cuesta más comunicarnos con las personas que amamos que con la gente del trabajo?
En el trabajo fluye más porque respetamos más a las personas con las que trabajamos; sabemos que no podemos cruzar líneas. Hay unas líneas, unas formas y unos métodos que tienes que guardar porque estás en un entorno laboral. Y eso se diluye en las familias o con las personas que queremos porque “el amor lo aguanta todo”. Y el amor no aguanta todo. Es una cuestión de límites. Siempre he dicho que debemos humanizar más las relaciones en lo corporativo y deshumanizarlas más en lo personal. No tornarlas frías ni cuadriculadas, pero sí meter un poquito más de estructura en nuestra comunicación con las personas que queremos.
¿Qué palabras dejaste de usar?
En mi comunicación intrapersonal he dejado de decir “Ay, qué hueva”, “Es mucha bruta”, “Mucha mensa”. Haciendo terapia, mi psicóloga me dijo una cosa que tengo en el libro: nosotros somos nuestra casa. Uno no puede tener una comunicación efectiva con los demás si en principio no tiene una comunicación sana consigo mismo. Pasa lo mismo que con la parte laboral: uno a todo el mundo lo trata con sumo respeto y a uno mismo se trata tan mal. Cuando te tratas mal estás minando tu confianza, la percepción de ti mismo, y eso se proyecta en los demás. Eso va calando a lo largo de los años.
¿Cómo manejas esa voz interior que te dice “no puedo”?
Antes de escribir el libro leí mucha, mucha, mucha neurociencia. Me obsesioné y leí cuanto libro me cayó encima, y eso me ayudó a entender el poder del cerebro y el poder de las palabras. Hay un libro que menciono, del doctor Murphy, que habla precisamente de todo lo que nos decimos a nosotros mismos y hacia afuera, y de cómo eso va trayendo cosas. Puede sonar holístico o místico, pero lo he puesto en práctica: todo lo que uno saca por la boca se le devuelve, bueno y malo.
Me he vuelto súper cuidadosa. A veces vuelvo y caigo; es una cosa de entrenar la cabeza todos los días y eso repercute en la comunicación. La cabeza es una de las máquinas más importantes de la existencia, de un poder increíble. ¿Por qué la manejamos tan mal? En el libro pongo un ejemplo de Google: una señora con epilepsia donó tres milímetros de cerebro, Google DeepMind los mapeó y el almacenamiento que tuvieron que reservar para guardar en la nube todo lo que encontraron fue del tamaño de lo que puede hacer la computadora más potente del mundo. Calcula si llegaran a mapear todo el cerebro. Eso habla del poder de la mente y del potencial que tenemos.
¿Por qué la mente nos frena?
Porque instintivamente va a protegernos. Si vas a saltar de aquí a allá y hay un vacío, la cabeza va a decir “No lo puedes hacer”, porque tiene que cuidar el cuerpo donde vive. Eso hace que nos restrinjamos muchas cosas en la vida y que no tomemos riesgos. Pero uno puede lograr muchas cosas; lo que pasa es que tiene que meterle el cuento a la cabeza.
En el libro hablo de los atletas. Un ejemplo famosísimo es el de Cristiano Ronaldo, que va a meter un gol y empieza esa charla intrapersonal: “Yo puedo, yo puedo, has entrenado para esto”. Y así miles de atletas. Puedes tener el cuerpo más preparado del mundo, pero si no preparas tu mente y no tienes una conversación sana y poderosa con vos mismo, chao, el cuerpo no te va a funcionar.
En una discusión, ¿por qué insistimos en ganar aunque sepamos que estamos equivocados?
Porque dejamos de escuchar, porque entramos en caliente: ¿Cómo le voy a ganar? Mientras el otro va desarrollando la conversación, tú vas maquinando: le voy a contestar esto para que él me diga esto y ahí le voy a ganar. Y te estás perdiendo parte del mensaje que te está dando tu interlocutor. En una conversación acalorada es “yo hablo aquí, yo hablo acá”, y es el que más va escalando el tono de voz y el que responde más rápido. Es justo ahí cuando el silencio más debe estar presente, porque nos da el recurso de respirar, de calmarnos, de manejar las emociones, pero además de entender. A una conversación acalorada tenemos que entrar con la humildad de “Yo no vine a ganar, vine a escuchar”. Cuando uno escucha y estructura mejor sus argumentos, seguramente puede ganar de una mejor forma, y ahorrándose un montón de gritos.
Después de más de 20 años en radio y periodismo, ¿qué esperas que logre Supernova?
Con que la gente se tome dos segundos antes de responder en una conversación acalorada, para mí ya es ganancia. Que tengan el libro como yo tengo el del doctor Murphy en mi mesa de noche. Por eso al principio digo: subráyelo, márquelo, porque se le olvidan esas cosas y los hábitos se construyen con la repetición.
Cuando hablo del libro, me desligo del personaje de periodista; ya soy autora. Mi objetivo es que la gente pueda tener una conversación feliz, tranquila y armoniosa, pero además que pueda explotar su potencial, que no se sienta minúscula cuando llega a un sitio o cuando va a conversar con alguien. Esa sensación de sentirse uno chiquito, como si el otro tuviera algo divino que se le fue dado y a ti no, a mí me ha pasado. Me parece tan injusta, y no existe. Es una cosa que nos inventamos por la falta de entrenamiento en la comunicación.
¿A ti te ha pasado sentir que no puedes fluir en una conversación?
En las entrevistas de radio o de televisión, no. Y lo hablo en el libro porque es súper importante: hoy, en la era de lo “orgánico”, de “fluye y sé natural”, nada de eso es orgánico ni fluye naturalmente. Uno tiene que prepararse. Yo me preparo muy bien para las entrevistas; sé de lo que voy a hablar y estar preparada me da la seguridad.
Sin embargo, eso de sentirme chiquita me pasa mucho cuando me invitan a moderar paneles en los congresos de la ANDI. Me siento diminuta. Y me digo: ¿Pero por qué? Si llevo tantos años haciendo entrevistas y conozco los temas. Sobre todo en esas conversaciones de pasillo, al lado de los empresarios más top del país, me siento chiquitica, chiquitica. En cambio, me puedo mover en un congreso de tecnología donde hay miles de periodistas y tecnólogos, y todo bien, porque manejo el tema. No sé por qué; lo estoy trabajando.
¿Cómo piensas llevar Supernova a quienes no leen en papel, a los más jóvenes y a las redes?
Escribí Supernova pensando en hacer charlas para las empresas y para los colegios. Ese es el siguiente paso: convertirlo en conversaciones, no en conferencias, porque en una conferencia tú hablas, expones y te vas; en una conversación tienes retroalimentación de la gente, te preguntan. Tal vez talleres. También está el libro digital, donde la gente puede interactuar.
Me encantaría tener Supernova en podcast: si hablamos del capítulo de psicología del color, hacerlo con un experto en psicología del color; si vamos a hablar de relaciones, con un experto en relaciones. En redes sociales voy poniendo partecitas de Supernova que voy explicando, y ha funcionado mucho: la gente lo guarda, lo comparte. Y he pensado, si la editorial me copia, hacer un Supernova for Kids.
¿Por qué una versión para niños?
Porque desde chiquitos empiezan: «¿Cómo me comunico con el amigo, con el profesor?». Me ha pasado con mi hijo. Una vez me contó que una profesora le dijo algo, y cuando le pregunté si él le había respondido, me dijo: No, porque la profesora…. La profesora es una persona adulta y hay que tenerle respeto, pero tú tienes todo el derecho de pararte y decirle: “Mira, es que a mí no me parece por esto, esto y esto”, y argumentarle.