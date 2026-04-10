HBO lanza maratón oficial de Euphoria antes del estreno de su tercera temporada

En el adelanto difundido por HBO, Zendaya —doble ganadora del Emmy por su papel de Rue— aparece sometida a un interrogatorio por agentes de la DEA en una trama que, según adelantó Sam Levinson en una presentación corporativa en diciembre, incluirá conexiones con México. La nueva temporada traslada además a sus personajes a una etapa posterior a la vida universitaria: Cassie y Nate contraen matrimonio, Jules se forma en una escuela de arte, Maddy inicia su carrera en Hollywood como asistente en una agencia de talentos y Lexi se integra a un equipo de producción como asistente de showrunner. Este giro desplaza el eje narrativo del ámbito escolar hacia conflictos más complejos, atravesados por la fe, la redención y la noción del mal.