Streaming
HBO lanza maratón oficial de Euphoria antes del estreno de su tercera temporada
La plataforma propone un calendario de 18 días para revivir un episodio diario hasta el 12 de abril, fecha en que la nueva entrega llegará a HBO y HBO Max.
El inminente estreno de la tercera temporada de Euphoria no solo marca el regreso de una de las ficciones más influyentes de los últimos años, sino también la consolidación de una estrategia que entiende a la audiencia contemporánea. El fenómeno creado y dirigido por Sam Levinson—con producción asociada de A24— arriba tras una pausa de cuatro años desde la conclusión del ciclo anterior, según ha recogido Variety y el comunicado oficial remitido desde Buenos Aires.
La propuesta —un episodio por día desde el 25 de marzo hasta el 11 de abril— respondió a una lógica clara: recuperar el pulso narrativo sin caer en la saturación del binge-watching desmedido.
Además, el recorrido (si aún lo quiere hacer) incluye no solo las dos temporadas principales, sino también los episodios especiales, piezas clave para comprender la evolución emocional de los personajes.
Respaldada por 25 nominaciones al Emmy y nueve premios obtenidos en sus dos primeras temporadas, Euphoria se ha afirmado como uno de los mayores éxitos de audiencia en la historia de HBO. Su tercera entrega amplía el universo con incorporaciones destacadas como Sharon Stone, ROSALÍA, Natasha Lyonne y la influencer Trisha Paytas. A esto se suma una apuesta técnica poco habitual en televisión: es la primera serie en rodarse de forma significativa en película de 65 mm, combinada con el clásico formato de 35 mm, lo que eleva su propuesta estética y la posiciona en un nuevo estándar visual dentro del drama serial.
En el adelanto difundido por HBO, Zendaya —doble ganadora del Emmy por su papel de Rue— aparece sometida a un interrogatorio por agentes de la DEA en una trama que, según adelantó Sam Levinson en una presentación corporativa en diciembre, incluirá conexiones con México. La nueva temporada traslada además a sus personajes a una etapa posterior a la vida universitaria: Cassie y Nate contraen matrimonio, Jules se forma en una escuela de arte, Maddy inicia su carrera en Hollywood como asistente en una agencia de talentos y Lexi se integra a un equipo de producción como asistente de showrunner. Este giro desplaza el eje narrativo del ámbito escolar hacia conflictos más complejos, atravesados por la fe, la redención y la noción del mal.