Amor sin estrés: cómo planear tu boda con estilo y sin perder la cordura

El día de tu boda merece ser una extensión de tu historia personal, no un desfile de formalidades y tradiciones que quizá no vayan con tu forma de ser. En 2025, la tendencia más fuerte que emerge en la planeación nupcial es la búsqueda de experiencias íntimas, personalizadas y sostenibles. Parejas alrededor del mundo optan por celebraciones que sean únicas y cercanas, sin convertirse en una carga emocional o financiera.