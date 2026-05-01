The Hair Generation: el ritual de volver a una misma

Ese momento no trajo consigo un regreso al pasado, sino algo más complejo y, a la vez, más liberador: la posibilidad de aceptar su cabello tal como era en el presente. Allí, en esa renuncia a la idea de “volver a ser”, apareció una reconciliación más honesta. Entender que no todo tenía que parecerse a lo que fue, que había belleza en lo distinto, que el cambio no necesariamente implica pérdida. Esa toma de conciencia fue también el punto de partida de algo más grande: un mensaje capaz de conectar con otros.