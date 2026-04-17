W Bogota: lujo contemporáneo inspirado en la leyenda de El Dorado

La experiencia se extiende a la mesa. Sus restaurantes y bares —Jairo, W Lounge, The Café y BBC— ofrecen una narrativa gastronómica que dialoga con el entorno. Aquí, los sabores colombianos se reinterpretan con creatividad, en propuestas que combinan técnica, identidad y una atmósfera que invita a quedarse. A esto se suma una atención al detalle que define cada momento de la estadía. Desde un café recién preparado al despertar hasta un cóctel al caer la noche, cada experiencia está pensada para fluir con naturalidad y estilo. La tecnología integrada en las habitaciones, junto con servicios personalizados, permite que cada huésped adapte su estancia a su propio ritmo, sin interrupciones.