Estilo de Vida
W Bogota: lujo contemporáneo inspirado en la leyenda de El Dorado
Inspirado en El Dorado, une diseño, cultura local y bienestar en un entorno seguro y sofisticado.
En el corazón de Usaquén, uno de los barrios más encantadores y dinámicos de la capital, W Bogota se eleva como un ícono del lujo moderno en Colombia. Su propuesta fusiona diseño vanguardista, identidad cultural y una energía urbana que refleja el pulso constante de Bogotá, en un entorno donde la sofisticación convive con la tradición.
Bogotá es una ciudad que nunca se detiene. Su ritmo se siente en cada rincón, desde sus calles llenas de historia hasta su escena gastronómica en constante evolución. En Usaquén, ese espíritu cobra una dimensión más íntima: calles adoquinadas, mercados artesanales, restaurantes de autor y una vida cultural que fluye entre lo contemporáneo y lo tradicional. Aquí, el viajero encuentra un equilibrio entre la agitación de la metrópoli y el encanto de un barrio con identidad propia.
En este contexto privilegiado, rodeado por embajadas y sedes diplomáticas, W Bogota redefine la experiencia hotelera. Inspirado en la mítica leyenda de El Dorado, su diseño evoca riqueza, misterio y conexión con las raíces colombianas, reinterpretadas a través de una estética contemporánea que atraviesa cada uno de sus espacios.
Sus 168 habitaciones, incluidas 33 suites, están pensadas como refugios urbanos donde el confort y el estilo dialogan con vistas hacia los Andes y la ciudad. Las texturas, la iluminación y los detalles crean una atmósfera envolvente, mientras los baños estilo spa y la icónica cama de la marca invitan a desconectarse del mundo exterior.
El bienestar encuentra su lugar en espacios diseñados para revitalizar cuerpo y mente. Desde The Salón hasta Away Spa con su piscina de hidroterapia, pasando por FIT —abierto las 24 horas y considerado uno de los más completos de la marca—, el hotel propone una pausa dentro del ritmo acelerado de la ciudad, sin perder su energía.
La experiencia se extiende a la mesa. Sus restaurantes y bares —Jairo, W Lounge, The Café y BBC— ofrecen una narrativa gastronómica que dialoga con el entorno. Aquí, los sabores colombianos se reinterpretan con creatividad, en propuestas que combinan técnica, identidad y una atmósfera que invita a quedarse. A esto se suma una atención al detalle que define cada momento de la estadía. Desde un café recién preparado al despertar hasta un cóctel al caer la noche, cada experiencia está pensada para fluir con naturalidad y estilo. La tecnología integrada en las habitaciones, junto con servicios personalizados, permite que cada huésped adapte su estancia a su propio ritmo, sin interrupciones.
Pero si hay algo que define la esencia del hotel es su filosofía Whatever/Whenever. Una manera de entender el servicio donde cada detalle importa y cada deseo encuentra respuesta, sin horarios ni límites. En una ciudad en movimiento constante, W Bogota no solo acompaña ese ritmo: lo eleva, lo transforma y lo convierte en una experiencia que conecta con la leyenda, el presente y el estilo de vida contemporáneo.