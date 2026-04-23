Estilo de Vida
El Sistema Moda se expande al mercado de la hospitalidad en Heimtextil Colombia 2026
Marcas como Johanna Ortiz y Cala de la Cruz lideran la tendencia de llevar el ADN creativo del vestuario al interiorismo y al hogar.
La moda en Colombia ha dejado de ser una cuestión de “qué nos ponemos” para convertirse en una experiencia de “cómo vivimos”. Este abril, Medellín se prepara para recibir la tercera edición de Heimtextil Colombia (del 28 al 30 de abril), la feria que bajo licencia de Messe Frankfurt e Inexmoda demuestra que el verdadero crecimiento de la industria hoy está en el hogar, el interiorismo y el sector de la hospitalidad.
Con un mercado global de viajes y alojamiento que alcanza los 3,9 billones de dólares, el textil y la confección han encontrado una mina de oro: el negocio contractual (hoteles, restaurantes y proyectos de gran escala), donde el diseño de autor colombiano tiene una ventaja competitiva única.
De la pasarela a la habitación: el fenómeno del ‘Lifestyle’
Escalar en la moda ya no se limita a vender colecciones de temporada. Hoy, las grandes casas de diseño están diversificando su oferta llevando su lenguaje estético a objetos de hogar y espacios habitables.
Nombres que son referentes en la industria fashion como Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás y las firmas de resortwear Cala de la Cruz y Juan de Dios, ya han comenzado a traducir su identidad y sostenibilidad en textiles para el hogar y objetos de deseo.
Esta transición responde a una demanda clara: el viajero actual —que ha hecho que el turismo en América Latina se recupere en un 103% frente a la prepandemia— ya no solo busca un lugar donde dormir, busca una experiencia estética.
“El textil no es solo un insumo, es parte de la experiencia. Hasta el 70% de los viajeros reconoce que su calidad influye en la percepción de un alojamiento”, destacan las cifras de Inexmoda.
Medellín: hub de diseño para el mundo
En esta edición, Heimtextil Colombia 2026 reunirá a más de 4.000 asistentes y 120 expositores de países como Italia, Turquía, India y China. La feria no solo conecta proveedores, sino que crea espacios inmersivos donde el interiorismo es el protagonista:
Creative Colombia: una colaboración entre Corona y el estudio Diamantina & La Perla, donde los materiales y el diseño contemporáneo se encuentran para redefinir el espacio íntimo.
Kitchen by Heimtextil: un espacio vivo donde los textiles de mesa cobran protagonismo a través de experiencias gastronómicas, demostrando que la mesa es el nuevo escenario de la moda.
Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, este es el momento de asumir que el sector textil no solo viste personas, sino que construye experiencias. La sostenibilidad atraviesa esta transformación: en el sector de la hospitalidad, la durabilidad y el impacto ambiental de las telas son ahora tan importantes como su suavidad o patrón gráfico.
Con expertos como Camilo Herrera analizando las nuevas formas de habitar en el “Set de Conocimiento”, la feria deja claro que Colombia tiene la capacidad productiva y creativa para ser el socio estratégico de las grandes cadenas hoteleras y proyectos de diseño en toda la región.
Si eres un apasionado del interiorismo, este evento es la oportunidad de ver cómo el “Sello Colombia” está transformando los hoteles más sofisticados del mundo. El hogar es la nueva pasarela.
Lo que debes tener en el radar en Heimtextil 2026:
Muestra Colombia: el espacio dedicado exclusivamente a resaltar el talento local en categorías de cama, baño y cocina.
Foro de Tendencias: el lugar para entender cómo los colores y texturas de 2026 influirán tanto en tu clóset como en tu sala.
Negocio Contractual: la ruta que permite a los diseñadores emergentes participar en proyectos de gran escala, llevando su arte a una audiencia global.