El Sistema Moda se expande al mercado de la hospitalidad en Heimtextil Colombia 2026

La moda en Colombia ha dejado de ser una cuestión de “qué nos ponemos” para convertirse en una experiencia de “cómo vivimos”. Este abril, Medellín se prepara para recibir la tercera edición de Heimtextil Colombia (del 28 al 30 de abril), la feria que bajo licencia de Messe Frankfurt e Inexmoda demuestra que el verdadero crecimiento de la industria hoy está en el hogar, el interiorismo y el sector de la hospitalidad.