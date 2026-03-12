Una esquina de China en Manila: Pato Pekín aterriza en Medellín

Es la esquina de la carrera 43F con calle 12. Es Manila, un sector del barrio El Poblado que dejó de ser residencial y silencioso y hoy es escenario de una gran oferta gastronómica y de diseño. Manila, que ya no es el tránsito hacia Provenza sino la zona recomendada para pasarla bien, acoge un restaurante con intención escénica, que se adapta a lo cambiante y experiencial de la zona. Por recomendación o por lo imponente de esta esquina, al atravesar la puerta principal de Pato Pekín, los murales vigilantes, las mesas alineadas y el letrero “on air” de la zona del DJ dan la bienvenida. Entonces, el guion se ajusta al deseo de los clientes, quienes caminan en el perpetuo artificio de los simbolismos asiáticos para poner su voluntad a prueba con las opciones que seleccionó el chef Diego Ardila.