-Mamba Negra: un viaje sensorial entre tradición y vanguardia

Mamba Negra se presenta como un paraíso para los sentidos, un espacio donde los sabores inesperados se encuentran con la técnica y la creatividad. Su propuesta combina tradición y vanguardia, reinterpretando las técnicas culinarias y de coctelería más reconocidas a nivel mundial para dar vida a experiencias únicas y memorables. Cada plato y cada cóctel invitan a explorar la cocina desde una perspectiva diferente, donde el riesgo y la inventiva son parte del ADN del lugar.