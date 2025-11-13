Estilo de Vida
Aruba Fashion Week 2025 reunirá el talento colombiano y latinoamericano en una edición que celebra el arte
13 marcas colombianas llegan a la Isla Feliz para consolidar su presencia global.
Del 11 al 14 de diciembre, la Isla Feliz encenderá nuevamente su faro creativo para recibir una nueva edición de Aruba Fashion Week (AFW), un encuentro que cada año redefine el mapa de la moda en el Caribe. Esta vez, la cita tiene un ingrediente especial: su llegada al recién inaugurado Hotel Joia Aruba by Iberostar, un escenario que se alza sobre Eagle Beach —una de las playas más hermosas del mundo— y que funciona como un lienzo perfecto.
En pocos años, AFW se ha consolidado como el evento de moda más relevante del Caribe, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para diseñadores, compradores internacionales, celebridades y líderes del sector creativo. Su valor va más allá de la pasarela: es una plataforma estratégica para impulsar a las marcas latinoamericanas y abrirles las puertas a mercados globales bajo una premisa en común —sostenibilidad, innovación y experiencias auténticas—.
La edición 2025 tendrá un protagonista claro: Colombia. Trece marcas nacionales, seleccionadas a través de la convocatoria liderada por ProColombia, llevarán a la isla lo mejor de la creatividad y la visión contemporánea del país. Dulzamara, Carolina Pinilla, Aguamaría, Laudela Swimwear, Mercedes Reyes, Garcés Botier, Zuly Niño, Ananda Human Design, Alexandra Zabala, Blessme, Lorant & Co, Claudia Morelli y Corsario Clothing consolidan un mapa diverso que va desde el swimwear consciente hasta la artesanía reinterpretada, la moda femenina romántica y propuestas que dialogan con la identidad tropical sin perder sofisticación.
A esta potencia latina se suma un nombre que redefine cualquier pasarela: Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora española, célebre por su estética cargada de color y arte, presentará por primera vez en el Caribe una colección que promete teñir la pasarela de color y llenar de energía el ambiente arubiano. Su presencia es un guiño al espíritu de la isla: alegre, luminoso, profundamente creativo.
“Desde la Autoridad de Turismo de Aruba seguimos apostando por la moda como un vehículo estratégico para conectar con Latinoamérica, mostrar nuestra esencia y consolidar a Aruba como un destino de experiencias únicas, donde el diseño, el arte y el lifestyle se integran con nuestra oferta turística”, afirmó Jordan Schlipken, Director de la Oficina de Turismo de Aruba para Latinoamérica, marcando el tono de una edición que no solo celebra el estilo, sino también el sentido de lugar.
Aruba Fashion Week 2025 se estructurará en tres líneas fundamentales: desfiles en escenarios inigualables dentro del Hotel Joia Aruba by Iberostar; un showroom comercial en la boutique Red Sail que facilitará oportunidades reales de negocio; y experiencias de lujo que incluyen fashion talks, activaciones, encuentros gastronómicos y espacios de networking diseñados para conectar talento, ideas y disciplinas. Todo bajo una campaña global que, a través de inteligencia artificial, rinde homenaje al mar, la arena y los corales de Aruba, utilizando la tecnología como una herramienta narrativa para amplificar la belleza natural y el compromiso sostenible de la isla.