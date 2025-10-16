-¿Qué estamos comprando en belleza? Los datos que revelan nuestros hábitos en 2025

Gustavo agregó que el gasto en cuidado personal representa alrededor del 8 % del presupuesto mensual promedio de las personas, frente a otros rubros como alimentación (38 %), transporte (19 %), vivienda (9 %) y vestido/calzado (4 %). Aun cuando los productos de cuidado personal aumentan más que la inflación promedio —con subidas como 11,52 % en desodorantes, 7,66 % en maquillaje, 7,61 % en productos para el cabello y 5,89 % en cremas— este fenómeno económico impulsa que los consumidores opten por opciones prácticas y de bajo precio, especialmente entre la Generación Z, cuyo ingreso promedio limita el acceso a productos de lujo.