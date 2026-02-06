Barre: el movimiento que redefine el bienestar en 2026

En Colombia, este método ha sido impulsado de diversas maneras, Johanna Lorduy ha hecho un gran impulso en el pais, pionera en desarrollar y estructurar el barre desde una mirada local. Su propuesta nace de una experiencia personal marcada por la exigencia y la frustración. Durante años, entrenó desde el castigo, persiguiendo cambios que no llegaban y perdiendo el disfrute del movimiento. Esa búsqueda la llevó no solo a practicar la técnica, sino a adaptarla y certificarse, con el objetivo de crear un método que realmente respondiera a las necesidades cotidianas de las personas.