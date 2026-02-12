Bienestar
Tres maneras de celebrar San Valentín en Bogotá con Four Seasons
Este 14 de febrero, Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina reinventan el romance con tres experiencias que van de la alta gastronomía al speakeasy y al bienestar sensorial.
San Valentín no tiene una sola forma de celebrarse, y Four Seasons lo entiende. Este año, los icónicos hoteles de la marca en Bogotá proponen tres planes que reinterpretan el amor a través de distintos lenguajes: una cena sofisticada, una experiencia anti-Valentine’s cargada de misterio y un ritual de spa inspirado en el cacao. Tres maneras de vivir la fecha con intención, estilo y carácter.
Una cena para quedarse
Este 14 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina abrirán sus mesas para una velada pensada como una narrativa sensorial.
La experiencia comienza con ostras servidas sobre hielo y evoluciona hacia platos en los que el vino tinto y el chocolate oscuro se integran en preparaciones saladas, desdibujando los límites entre intensidad y sutileza. Las rosas, presentes de manera delicada en el postre, cierran el recorrido con un guiño romántico que evita el exceso.
Cada tiempo puede acompañarse con un maridaje diseñado para potenciar sabores y emociones (también disponible en versión vegetariana), mientras la música en vivo a cargo de un DJ crea una atmósfera contemporánea, cálida y magnética.
Precio:
- COP 140.000 por persona sin maridaje
- COP 200.000 por persona con maridaje
Anti-Valentine’s en clave speakeasy
Para quienes prefieren romper el guion tradicional, la celebración se traslada a Boulevardier Speakeasy Bar, el bar de inspiración años veinte ubicado en Casa Medina.
El 14 de febrero, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., el espacio se transforma con MATCH OR PASS, una experiencia donde las primeras impresiones no se deslizan en una pantalla, sino que se escriben a mano. Al llegar, cada invitado recibe un número y participa en una dinámica de mensajes anónimos que se despliegan en un mural que conecta los dos pisos del bar. Sin algoritmos. Sin filtros. Solo intuición.
La propuesta se acompaña de una carta especial de martinis —desde el clásico Dry o Dirty hasta un Espresso Martini— servidos con “boarding bites” diseñados para la ocasión: quesos, aceitunas, mini beef Wellington, brownies salados y frutos secos.
Precios:
- Martinis: COP 50.000 (precio especial de la noche)
- Boarding bites: COP 30.000
Amor que se siente en el cuerpo
Para quienes buscan una celebración más introspectiva, ambos hoteles proponen un ritual de spa inspirado en el cacao como símbolo ancestral de amor y energía en América Latina.
La experiencia, de 90 minutos, inicia con una exfoliación corporal con cacao, seguida de un masaje relajante con aceite de cacao enfocado en liberar tensiones. El ritual culmina con un velo facial hidratante y una bebida refrescante sin alcohol, pensada para cerrar el tratamiento con equilibrio y ligereza.
Un plan ideal para parejas, pero también para quienes entienden el amor como autocuidado: una pausa consciente en medio del ritmo de la ciudad.