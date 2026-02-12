Tres maneras de celebrar San Valentín en Bogotá con Four Seasons

El 14 de febrero, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., el espacio se transforma con MATCH OR PASS, una experiencia donde las primeras impresiones no se deslizan en una pantalla, sino que se escriben a mano. Al llegar, cada invitado recibe un número y participa en una dinámica de mensajes anónimos que se despliegan en un mural que conecta los dos pisos del bar. Sin algoritmos. Sin filtros. Solo intuición.