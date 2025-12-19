Belleza

Los 5 esenciales de belleza para regalar

Redacción Fucsia, 19/12/2025

Detalles beauty que celebran la creatividad, la ética y la calidad en cada aplicación.

BABY GOT GLOW highlighter stick
BABY GOT GLOW highlighter stick - Foto: Cortesía

Regalar belleza es, cada vez más, regalar experiencias. En esta guía reunimos los esenciales de essence, una marca que ha sabido convertir el maquillaje en un juego creativo, accesible y consciente. Fórmulas veganas, libres de crueldad animal y desarrolladas bajo altos estándares de calidad hacen de cada producto una opción ideal para sorprender, sin importar el presupuesto.

Reconocida como #1 de Europa en unidades*, demuestra que la calidad no tiene por qué ser complicada ni costosa. Sus productos combinan innovación, color y texturas fáciles de usar, pensadas para quienes disfrutan experimentar con el maquillaje y construir looks que reflejan personalidad, actitud y diversión, fieles a su filosofía Make beauty fun.

Desde un look completo hasta pequeños detalles beauty que siempre funcionan como regalo, esta selección está diseñada para inspirar. Ya sea para amantes del maquillaje, principiantes o quienes buscan sumar productos responsables a su rutina diaria, essence se convierte en ese acierto seguro que celebra la belleza sin reglas y con propósito.

Te compartimos los cinco favoritos de Fucsia para esta Navidad:

LASH WITHOUT LIMITS WATERPROOF EXTREME LENGTHENING & VOLUME MASCARA
LASH WITHOUT LIMITS WATERPROOF EXTREME LENGTHENING & VOLUME MASCARA | Foto: Cortesía

LASH WITHOUT LIMITS WATERPROOF EXTREME LENGTHENING & VOLUME MASCARA

El infalible que lo resiste todo: una máscara que aporta longitud y volumen intenso, con fórmula waterproof diseñada para mantenerse intacta en la playa, la piscina o durante cualquier evento, sin moverse.

CHILI BOMB shiny lipgloss
CHILI BOMB shiny lipgloss | Foto: Cortesía

CHILI BOMB shiny lipgloss

El regalo para labios protagonistas: un lip gloss de brillo intenso con efecto voluminizador. Su toque chili aporta una ligera sensación de hormigueo que realza el volumen, dejando un acabado jugoso y actual.

BABY GOT GLOW highlighter stick
BABY GOT GLOW highlighter stick | Foto: Cortesía

BABY GOT GLOW highlighter stick

El regalo del glow natural: un iluminador en formato stick, práctico y fácil de aplicar, perfecto para conseguir un brillo sutil y luminoso en pómulos, arco de Cupido y nariz. Su textura cremosa se funde con la piel sin marcarla.

all about soft glow! fixing compact powder waterproof
all about soft glow! fixing compact powder waterproof | Foto: Cortesía

All about soft glow! fixing compact powder waterproof

El regalo que lo mantiene todo en su lugar: un polvo compacto fijador con acabado soft glow que sella el maquillaje y controla el brillo sin efecto mate. Su fórmula waterproof está pensada para que el look resista el calor y la humedad.

WHAT A TINT! lip & cheek tint
WHAT A TINT! lip & cheek tint | Foto: Cortesía

WHAT A TINT! lip & cheek tint

El regalo del color: un tinte ligero para labios y mejillas que aporta un rubor natural con un acabado fresco y suave. Su fórmula de larga duración se adapta a cualquier estilo, del más minimalista al más atrevido, convirtiéndose en el detalle perfecto para un color impecable sin retoques.

