Entre ciencia y belleza: la mirada experta de la Dra. Adriana Venegas frente al futuro de la medicina estética

¿Se puede combinar con toxina botulínica o ácido hialurónico? La respuesta es sí, pero con algunas condiciones. Lo ideal, menciona la experta, es realizar primero Ultherapy y luego, como complemento, los inyectables. Si el paciente ya se ha aplicado un tratamiento inyectable previo, debe haber pasado mínimo un mes antes de hacer el procedimiento con ultrasonido, según indicación del médico tratante. En tratamientos corporales, también se deben considerar los tiempos adecuados después de cirugías previas o intervenciones invasivas, acorde a la recomendación del profesional que esté tratando al paciente. La tendencia global actual en medicina estética apuesta por los tratamientos combinados. “Los inyectables mejoran el volumen y las arrugas, pero no tensan el tejido”, explica. “Ultherapy sí lo hace. Por eso juntos pueden lograr resultados realmente armónicos”.