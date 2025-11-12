Detenerse para sentir: un viaje distinto por Orlando

Hay lugares que se vuelven una respuesta. Un refugio al que uno vuelve cuando la mente necesita silencio y el corazón busca movimiento. Para mí, Orlando siempre será un “sí”. Cada vez que me siento agotada, cuando la rutina pesa más de la cuenta y las ideas parecen apagarse, sé que un viaje a esta ciudad es el reinicio que necesito. Orlando me recuerda cómo se siente estar viva. Allí, incluso cuando el cansancio físico es inevitable —porque hay tanto por descubrir que el día nunca alcanza del todo— hay una felicidad que se respira y se comparte, una alegría que te rodea como un lenguaje universal. Pocos lugares en el mundo tienen ese don: el de hacerte volver a ti misma mientras lo das todo.