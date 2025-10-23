Come, reza, ama en Aruba

Al día siguiente probé el buffet del hotel, y mi paladar infantil me agradeció por la cantidad de pancakes y tocineta inagotable de la que fui feliz acreedora, aunque las opciones eran infinitas. Ese día, Archie había planeado llevarnos en un tour por San Nicolás, el “distrito de arte” de Aruba. Conocimos a Tito, un arubiano enamorado del arte urbano y su importancia en la resignificación local. Buscando que el turismo regresara al olvidado San Nicolás, Tito convirtió sus calles en arte. Nos mostró a “La Garota” —apodo que le dimos mis compañeros y yo—, un grafiti pintado en la calle principal frente a la galería de Tito. En él se ve una bailarina con un vestido dorado; lo curioso es que no es pintura lo que lleva puesto: es oro real, un guiño a la seguridad y tranquilidad de la isla.