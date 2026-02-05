Turismo
Donde viajar también es sentirse en casa: las ciudades más acogedoras del mundo en 2026
Booking.com revela, a partir de millones de reseñas de viajeros, los destinos donde la hospitalidad, el trato cercano y la calidez de sus habitantes se han convertido en el mayor atractivo.
Viajar, hoy más que nunca, ya no consiste únicamente en marcar un destino en el mapa. Lo verdaderamente memorable comienza cuando el viajero se siente recibido, cuando el lugar al que llega le abre la puerta con naturalidad y cercanía. Esa sensación —difícil de medir, pero imposible de olvidar— se ha convertido en uno de los factores decisivos al momento de elegir a dónde ir. No es casual que casi la mitad de los viajeros colombianos afirme que la amabilidad de las personas que habitan un destino pesa tanto como el paisaje o el precio.
Hay ciudades que entienden esta premisa sin necesidad de explicarla. Lugares donde la hospitalidad no es un servicio: se manifiesta en la conversación espontánea, en la atención al detalle, en esos gestos pequeños que transforman una estadía en una experiencia cercana. Son destinos que no buscan deslumbrar desde la grandilocuencia, sino desde la constancia de lo bien hecho.
Bajo esa mirada, Booking.com presenta la lista de las ciudades más acogedoras del mundo en 2026, como parte de la 14ª edición de los Traveller Review Awards. El reconocimiento se apoya en más de 370 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo, y pone el foco en aquellos lugares donde la hospitalidad se vive a diario.
El listado reúne destinos tan diversos como colinas europeas, ciudades costeras, pueblos de montaña y comunidades isleñas. Cada uno con su identidad, su ritmo y su paisaje propio, pero todos unidos por un mismo hilo conductor: la capacidad de hacer sentir al visitante como si perteneciera, aunque sea por unos días.
- Montepulciano, Italia: En lo alto de una colina toscana, Montepulciano combina historia medieval, viñedos y una gastronomía que se disfruta sin prisa. Su hospitalidad es elegante y cercana, marcada por el ritmo pausado de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido para recibir mejor a quien llega.
- Magong, Taiwán: Vibrante y costera, Magong mezcla tradición y vida cotidiana entre mercados nocturnos y paisajes marinos. La calidez de su comunidad local transforma la experiencia del viajero, que aquí no observa desde afuera, sino que se integra al pulso de la ciudad.
- San Martín de los Andes, Argentina: A orillas del lago Lácar, este refugio patagónico ofrece una bienvenida que nace de la naturaleza y el silencio. El espíritu de montaña y el ritmo tranquilo convierten cada estadía en una pausa necesaria, donde la hospitalidad se siente auténtica y sin esfuerzo.
- Harrogate, Reino Unido: Elegante y serena, esta ciudad balneario inglesa conserva una tradición ligada al bienestar. Sus jardines históricos y su atmósfera relajada hacen que la hospitalidad se exprese en los detalles y en una forma de recibir marcada por la cortesía.
- Fredericksburg, Texas, Estados Unidos: Con fuerte herencia alemana y alma de pueblo pequeño, Fredericksburg combina cultura local y hospitalidad sureña. Es un destino donde la cercanía y el espíritu comunitario definen la experiencia del visitante.
- Pirenópolis, Brasil: Calles empedradas, arquitectura histórica y cascadas escondidas rodean a esta ciudad donde la hospitalidad brasileña se vive con orgullo. Aquí, recibir bien es parte de la identidad y se expresa con naturalidad y calidez.
- Swakopmund, Namibia: Entre el desierto y el océano, Swakopmund ofrece un escenario único para la aventura. La experiencia se completa con una bienvenida cercana, donde tradición local y confort acompañan cada recorrido.
- Takayama, Japón: En esta ciudad de montaña, el encanto del período Edo permanece intacto. La hospitalidad se manifiesta en el respeto, el cuidado y la atención al detalle, creando una experiencia serena y profundamente cultural.
- Noosa Heads, Australia: Relajada y luminosa, esta escapada costera invita a disfrutar de la vida al aire libre. Naturaleza, equilibrio y un ambiente desenfadado construyen una bienvenida que se siente tan natural como el paisaje.
- Klaipėda, Lituania: Con ritmo pausado y herencia marítima, Klaipėda es una ciudad portuaria que invita a quedarse. Sus playas serenas y su escala amable la convierten en un destino donde la hospitalidad se percibe sin necesidad de grandes gestos.