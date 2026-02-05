Donde viajar también es sentirse en casa: las ciudades más acogedoras del mundo en 2026

Viajar, hoy más que nunca, ya no consiste únicamente en marcar un destino en el mapa. Lo verdaderamente memorable comienza cuando el viajero se siente recibido, cuando el lugar al que llega le abre la puerta con naturalidad y cercanía. Esa sensación —difícil de medir, pero imposible de olvidar— se ha convertido en uno de los factores decisivos al momento de elegir a dónde ir. No es casual que casi la mitad de los viajeros colombianos afirme que la amabilidad de las personas que habitan un destino pesa tanto como el paisaje o el precio.