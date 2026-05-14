Zemi Miches: el nuevo resort de lujo que redefine el todo incluido en el Caribe

El lujo contemporáneo ya no se define por el exceso, sino por la experiencia, la conciencia y una elegancia que se vive en silencio. En esa nueva visión encaja en este hotel de la cadena Hilton en República Dominicana un destino donde cada detalle está pensado para ofrecer sensaciones auténticas que trascienden lo material. Porque ese instante en el que el cielo se confunde con el mar, la orilla que invita a caminar descalzos y la arena que se convierte en refugio entre baños de sol son escenas que permanecen en la memoria mucho después del viaje. Allí, esos deseos toman forma a diario, con una playa virgen como escenario y un alojamiento pensado para vivir el verano —y el descanso— como una experiencia plena.