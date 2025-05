“El arte de vestir la mesa es, sobre todo, el arte de convocar”: Beatriz Gallo, creadora de Casa Tiz

Para mí es muy especial ritualizar cada momento, pero ritualizarlo no quiere decir complicarnos la vida, porque eso nos daría mucha pereza. Entonces, ¿qué inculco yo? Poner la mesa todos los días, ponerla bonita, usar absolutamente todo lo que tenemos. No se trata de comprar mil cosas nuevas ni seguir las tendencias. Si te gusta, perfecto, hazlo. Pero eso no es lo esencial. Lo principal es convocar, crear instantes únicos, unir familias, amigos, recordar a quienes ya no están o despedir a quienes se van. Y todo eso se puede lograr con una mesa que refleje nuestra personalidad.