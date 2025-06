Colombiamoda sin fronteras: el nuevo impulso al talento local con visión global

Este ecosistema no solo evidencia el potencial del país, sino también la importancia de contar con programas articuladores como Non Stop. En un entorno cada vez más competitivo y globalizado, no basta con tener una buena propuesta de diseño: es necesario contar con herramientas de gestión, visión comercial y capacidad para evolucionar. Y ahí es donde Inexmoda marca la diferencia, consolidando una red de acompañamiento que combina formación, conexión y visibilidad.