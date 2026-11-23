Belleza
El cabello rizado se llena de color, la tendencia que apuesta por los contrastes
El polychrome curly hair propone llevar varios matices en una misma melena. Conoce aquí los detalles de esta tendencia y cómo favorecerá tu cabello.
Durante mucho tiempo, quienes tenían el cabello rizado o texturizado se enfrentaron a una disyuntiva al pensar en un cambio de color, pues estaban entre la espada y la pared, o más bien entre arriesgar la definición de sus rizos y renunciar a tonos más atrevidos para conservar su salud.
Esa conversación empieza a tomar otro rumbo con los avances de la industria capilar, que hoy trabaja en tecnologías capaces de proteger la fibra durante los procesos químicos. En paralelo, los rizos ganan protagonismo en las tendencias de color, con propuestas que aprovechan su volumen y movimiento para crear efectos visuales más expresivos.
Una de ellas es el polychrome curly hair, también conocido como cabello policromático. En esta técnica, nos alejamos de los tonos uniformes y apostamos por combinar distintos matices en una misma melena, de manera que el color acompañe la textura natural y aporte profundidad.
La tendencia fue uno de los temas centrales de Hair By Schwarzkopf, el encuentro de la industria capilar realizado en Medellín, en el que los expertos internacionales Tyler Johnston y Leslie Jennison compartieron su visión sobre el futuro del color y del cuidado del cabello.
La conversación también puso sobre la mesa una evolución importante, la relación entre innovación científica y libertad estética. Los péptidos reparadores y las tecnologías de protección de puentes internos permiten abordar el daño capilar desde distintos frentes y ofrecen nuevas herramientas para los profesionales que trabajan con coloraciones de alta intensidad. El resultado es una industria que busca ampliar las posibilidades creativas sin dejar de lado las necesidades particulares de cada cabello.
Polychrome curly hair: los matices que resaltan el movimiento del rizo
El cabello policromático propone una mezcla de tonos que se complementan en lugar de competir entre sí. En las melenas rizadas, por ejemplo, esta combinación permite destacar el volumen, las formas y el movimiento de cada mechón. El color deja de concentrarse en una superficie uniforme y empieza a jugar con las distintas dimensiones de la textura.
Dentro de esta tendencia hay dos caminos. El primero es el Chunky Color, una alternativa para quienes prefieren contrastes más marcados y quieren que el cabello tenga protagonismo. Se caracteriza por secciones gruesas de color y combinaciones audaces, con tonos miel, cobrizos y rubios dorados. Es una propuesta de mayor impacto visual, pensada para quienes utilizan el color como una declaración de estilo.
El Polychrome, por su parte, trabaja a partir de una mezcla más armónica de matices. Los tonos se integran de manera gradual y crean profundidad sin generar contrastes demasiado evidentes. Puede resultar atractivo para quienes buscan una transformación más discreta, incluso en contextos profesionales en los que prefieren conservar una imagen sobria. Ambas técnicas parten de una misma idea: aprovechar la textura natural del cabello para darle dimensión al color.
La ciencia detrás de un cambio de color
La evolución de estas tendencias también depende de lo que ocurre en la fibra capilar. Durante Hair By Schwarzkopf, uno de los temas destacados fue el uso de péptidos en los tratamientos reparadores. Estos fragmentos de proteínas pueden penetrar en la fibra y actuar en su interior, a diferencia de otros tratamientos que se concentran principalmente en la cutícula. La marca presentó esta tecnología en una experiencia demostrativa y la vinculó al relanzamiento de Bonacure Repair.
A este desarrollo se suman los sistemas de coloración con tecnologías de protección de puentes internos, conocidas como Bonding Technologies. Su función es ayudar a proteger la estructura del cabello durante los procesos químicos y permitir que los profesionales trabajen con contrastes de color más intensos sin comprometer de la misma manera la definición natural del rizo.
Claudia Rengifo, gerente de Educación para Henkel Colombiana, explicó que el propósito del encuentro fue acercar la ciencia a la práctica profesional. «Hoy hablar de tendencias es hablar de transformación, de expresión y de la libertad de crear nuevos looks, pero también de comprender las necesidades del cabello», señaló. La innovación, añadió, permite entregar herramientas a los estilistas para crear con mayor confianza mientras cuidan y reparan la fibra capilar.
Una nueva mirada sobre el cabello texturizado
El protagonismo del cabello rizado y texturizado también refleja un cambio en la manera de entender la belleza. Durante años, buena parte de los procedimientos y tendencias capilares se centró en adaptar las texturas naturales a determinados estándares. Hoy, las propuestas de color buscan trabajar con ellas, destacar sus características y ofrecer alternativas que no requieran modificar su forma.
Para Yamile Salebe, gerente general de marcas de consumo profesional de Henkel para Colombia y Perú, los estilistas tienen un papel fundamental en ese proceso. «Son ellos quienes, día a día, convierten la innovación en un oficio con propósito», afirmó al referirse a los espacios de formación y de encuentro de la industria.
El polychrome curly hair reúne dos conversaciones que hoy atraviesan el sector: la expresión personal a través del color y el cuidado de la fibra capilar. Los rizos encuentran nuevas posibilidades para experimentar con matices, contrastes y profundidad, mientras la tecnología amplía las herramientas disponibles para los profesionales. La tendencia, en definitiva, invita a trabajar con la textura que cada persona tiene y a explorar todo lo que puede expresar.