La evolución de estas tendencias también depende de lo que ocurre en la fibra capilar. Durante Hair By Schwarzkopf, uno de los temas destacados fue el uso de péptidos en los tratamientos reparadores. Estos fragmentos de proteínas pueden penetrar en la fibra y actuar en su interior, a diferencia de otros tratamientos que se concentran principalmente en la cutícula. La marca presentó esta tecnología en una experiencia demostrativa y la vinculó al relanzamiento de Bonacure Repair.