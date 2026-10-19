Belleza
Vuelven los cortes de pelo de los años 70, ¿cómo pedirlos en la peluquería?
Las capas con movimiento, los flequillos abiertos y el volumen desenfadado recuperan el espíritu de una década que sigue inspirando los looks más interesantes de la temporada.
Los últimos meses del año traen nostalgia y también ganas de cambiar de look. Esta vez, la inspiración nos llega de una década que entendía muy bien el poder de un buen corte de pelo. Los años 70 vuelven a aparecer en las referencias de peluquería con melenas largas, capas que enmarcan el rostro, flequillos con personalidad y esa textura ligeramente despeinada que hace que el cabello tenga movimiento incluso cuando no está perfectamente peinado.
Si vemos la estética de Jane Birkin, Farrah Fawcett y Stevie Nicks, nos ayuda a entender por qué estos estilos siguen despertando interés. Cada una llevó el cabello de una manera distinta, desde el flequillo francés hasta las capas voluminosas y las ondas bohemias, pero todas demostraron que un corte puede cambiar por completo la personalidad de una melena. Para el otoño de 2026, la inspiración retro se adapta a acabados más suaves y fáciles de llevar en el día a día.
La buena noticia es que no necesitas una melena larguísima ni pasar una hora frente al espejo para sumarte a esta tendencia. El secreto está en elegir el corte que funcione con tu largo, la textura natural de tu cabello y el tiempo que realmente quieres dedicarle al peinado. Estas son las opciones que puedes llevar como referencia a tu próxima cita en la peluquería.
4 cortes de pelo inspirados en los años 70 que son tendencia este otoño
El shag, para una melena con textura y personalidad
El shag es uno de los cortes más representativos de la década. Se reconoce por sus capas, que aportan volumen en la parte superior y movimiento hacia las puntas, además de un acabado desenfadado que funciona especialmente bien con ondas naturales. Su versión actual conserva ese aire rockero, pero apuesta por capas más suaves y conectadas entre sí para que el resultado no se vea demasiado desfilado.
Es una buena opción si sientes que tu cabello está pesado, tiene poca forma o pierde movimiento después de secarlo. También puede adaptarse a melenas cortas, medias y largas, aunque el resultado cambia según la cantidad de capas y la textura del pelo.
Cómo pedirlo en la peluquería: pide un shag suave con capas visibles, volumen en la parte superior y movimiento alrededor del rostro. Si quieres llevar flequillo, puedes añadir uno abierto y ligero, integrado con las capas delanteras. Lleva fotografías de referencia y aclara si prefieres un acabado discreto o uno más marcado, porque la diferencia puede ser considerable.
Las capas largas con flequillo cortina, para renovar la melena sin perder el largo
Si llevas el cabello largo y no quieres sacrificar centímetros, esta combinación puede ser la indicada. Las capas largas aportan movimiento y evitan que la melena se vea demasiado recta, mientras que el flequillo cortina se abre hacia los lados y enmarca el rostro. El resultado recuerda a los peinados de inspiración bohemia de los años 70, con un acabado suave que funciona tanto con ondas como con el cabello liso.
La ventaja es que puedes hacer un cambio visible sin alterar demasiado la longitud. Las capas ayudan a dar forma y el flequillo modifica el contorno del rostro, por lo que el corte se siente diferente incluso cuando llevas el pelo recogido. Eso sí, si tienes el cabello muy fino, conviene hablar con tu estilista sobre cuántas capas necesitas para no perder densidad en las puntas.
Cómo pedirlo en la peluquería: capas largas y degradadas que comiencen alrededor de los pómulos o la mandíbula, según el efecto que quieras conseguir, junto con un flequillo cortina más corto en el centro y progresivamente más largo hacia los lados. Si no quieres peinarlo todos los días, pide que el flequillo sea lo suficientemente largo para llevarlo detrás de las orejas.
El flequillo setentero, inspirado en Jane Birkin
Jane Birkin convirtió el flequillo en una de las señas de identidad de su imagen. Su versión tenía una apariencia natural, con mechones que rozaban las cejas y una textura menos rígida que la de los flequillos perfectamente rectos. En las versiones actuales, puede llevarse ligeramente abierto, con los bordes desfilados y conectados con el resto del cabello.
Es una alternativa para quienes quieren un cambio sin modificar demasiado el corte. Funciona con melenas largas, medias e incluso con algunos cortes a la altura de la mandíbula. La clave está en adaptar el grosor del flequillo a la cantidad de cabello y a su caída natural, especialmente si tienes remolinos en la frente o el pelo tiende a encresparse.
Cómo pedirlo en la peluquería: pide un flequillo inspirado en Jane Birkin, con una longitud cercana a las cejas, textura ligera y bordes suaves. Si prefieres un resultado menos tupido, puedes solicitar que deje ver parte de la frente y que se integre con mechones laterales. Antes de cortarlo, habla sobre cómo se comporta tu cabello cuando se seca al natural, porque el flequillo puede encogerse o cambiar de dirección según su textura.
Las capas con volumen al estilo Farrah Fawcett
Las capas voluminosas que popularizó Farrah Fawcett son perfectas para quienes disfrutan de una melena con cuerpo, puntas que se abren hacia afuera y mechones que se alejan del rostro. Su versión más reconocible se construía con capas marcadas y un peinado con cepillo redondo que daba forma y movimiento a cada sección.
Para el otoño, puedes recuperar esa silueta sin recrear exactamente el peinado de la época. Una versión más actual conserva las capas que enmarcan el rostro, pero evita el exceso de volumen rígido y deja que el cabello se mueva con naturalidad. Se ve increíble en melenas medias y largas, aunque requiere algo más de trabajo si quieres mantener las puntas curvadas y definidas.
Cómo pedirlo en la peluquería: pide capas frontales que comiencen alrededor de los pómulos y se alarguen hacia los hombros, con puntas ligeras y movimiento hacia afuera. Explica cuánto volumen quieres y pregunta cómo puedes reproducir el acabado en casa con un cepillo redondo, un secador o rulos. Un corte puede facilitar el peinado, pero no hace todo el trabajo por sí solo.
Cómo elegir el corte de los años 70 que mejor funciona con tu cabello
Antes de decidirte por una fotografía guardada en Pinterest, piensa en cómo llevas el pelo habitualmente. Si tienes ondas naturales, un shag suave puede aprovechar esa textura y darle más forma. Si prefieres conservar el largo, las capas largas con flequillo cortina ofrecen un cambio visible sin exigir una transformación radical. Para una modificación más pequeña, el flequillo inspirado en Jane Birkin puede ser suficiente; si te gusta peinarte y buscas una melena con más cuerpo, las capas al estilo Farrah Fawcett merecen estar en tu lista.
También importa la densidad del cabello. Las capas muy marcadas pueden quitar demasiado peso a las melenas finas, mientras que un cabello abundante suele admitir más estructura. En el caso del pelo rizado, conviene que el estilista tenga experiencia cortando rizos y valore cómo se encoge el cabello al secarse. La referencia de los años 70 puede mantenerse sin replicar exactamente la técnica original.
Por último, lleva dos o tres fotografías que muestren el corte desde distintos ángulos y explica cuánto tiempo quieres dedicar al peinado. No basta con pedir un shag o unas capas setenteras: es importante acordar la longitud, el volumen, el tipo de flequillo y la cantidad de mantenimiento que estás dispuesta a asumir. Así, la inspiración retro se adapta a tu cabello y a tu rutina, en lugar de obligarte a reorganizar ambas alrededor del secador.