Vuelven los cortes de pelo de los años 70, ¿cómo pedirlos en la peluquería?

Si vemos la estética de Jane Birkin, Farrah Fawcett y Stevie Nicks, nos ayuda a entender por qué estos estilos siguen despertando interés. Cada una llevó el cabello de una manera distinta, desde el flequillo francés hasta las capas voluminosas y las ondas bohemias, pero todas demostraron que un corte puede cambiar por completo la personalidad de una melena. Para el otoño de 2026, la inspiración retro se adapta a acabados más suaves y fáciles de llevar en el día a día.