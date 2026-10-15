Adiós a las mejillas rojas: el anti-blush llegó para quedarse

Pero las tendencias de moda dan vueltas, las de belleza también, y ahora parece que estamos entrando en una etapa mucho más discreta. El anti-blush propone bajar la intensidad, elegir tonos menos saturados y dejar que el rubor se funda con la piel. La idea es que tus mejillas tengan un poco de color y dimensión, pero que nadie pueda identificar de inmediato cuánto producto llevas puesto e incluso dude si tienes maquillaje.