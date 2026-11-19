Como hemos visto en diferentes videos de redes sociales, un cambio de look puede comenzar con una fotografía guardada en el celular, con una referencia que vimos en internet o con el deseo de vernos diferentes tras una etapa específica de nuestra vida. Pero entre la imagen que una mujer lleva en mente y el resultado que finalmente encuentra frente al espejo hay un proceso que requiere conocimiento, conversación y, sobre todo, empatía. Esa es una de las premisas del trabajo de Kelvy y Yadi Hernández, conocidas como las Hermanas Brulée, quienes han hecho de la asesoría de imagen y de las transformaciones capilares el eje de su carrera.