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El talento de las Hermanas Brulée salta de las redes a la televisión
Llegó ‘Efecto Brulée’, una serie de Discovery Home & Health que sigue a mujeres en busca de un cambio de imagen y una nueva relación con ellas mismas.
Como hemos visto en diferentes videos de redes sociales, un cambio de look puede comenzar con una fotografía guardada en el celular, con una referencia que vimos en internet o con el deseo de vernos diferentes tras una etapa específica de nuestra vida. Pero entre la imagen que una mujer lleva en mente y el resultado que finalmente encuentra frente al espejo hay un proceso que requiere conocimiento, conversación y, sobre todo, empatía. Esa es una de las premisas del trabajo de Kelvy y Yadi Hernández, conocidas como las Hermanas Brulée, quienes han hecho de la asesoría de imagen y de las transformaciones capilares el eje de su carrera.
Ahora, esa experiencia que se fortaleció con reels en redes llega a la televisión con Efecto Brulée, una producción original de Discovery Home & Health que se estrenó el pasado 13 de noviembre. A lo largo de cuatro episodios, las hermanas acompañan a mujeres que buscan cambios de imagen importantes y que, durante el proceso, tienen la oportunidad de revisar cómo se ven y cómo quieren sentirse. Cada historia parte de una transformación exterior, pero también deja espacio para las expectativas, las emociones y las razones personales que llevan a alguien a sentarse frente al espejo con ganas de empezar de nuevo.
Para Kelvy y Yadi, ver su trabajo llegar a la pantalla ha sido una sorpresa: «Cada cosa que hacemos es como, wow, de verdad, si Dios lo puso en nuestro camino, que nos abra aún más ese camino y que se haga realidad y nosotras vamos a dar el todo por el todo porque así salga. Que si nos lo soñamos o lo imaginamos antes de todo esto, no. Simplemente fue el esfuerzo y el amor por lo que hacemos», comentaron las expertas para FUCSIA.
En una época en la que las tendencias capilares circulan a toda velocidad y las referencias visuales están al alcance de cualquiera, pedir un rubio más claro, un corte radical o un cambio de color puede parecer una decisión sencilla. Sin embargo, no todos los procesos funcionan con todos los cabellos. El estado de la fibra capilar, el historial de coloración, el tono de piel y las características de cada persona son factores que un profesional debe evaluar antes de recomendar un procedimiento.
Por eso, las Hermanas Brulée consideran que la asesoría debe ser el primer paso de cualquier transformación. Antes de empezar, es necesario conversar con la clienta, revisar sus expectativas y evaluar las condiciones del cabello. También recomiendan realizar una prueba de mechón para conocer cómo responde ante el proceso y determinar si es viable alcanzar el resultado deseado sin comprometer su salud.
Pero, aún más importante es reconocer que las transformaciones empiezan antes de tocar el cabello y trascienden el aspecto físico: «La pasión con la que atendemos a cada mujer, sentir de verdad esa entrega con cada una de ellas cuando está en nuestra silla, ver esa cara de emoción y esas expectativas que traen y lograr llenar esas expectativas, no solo en ellas, sino en toda la familia, en sus trabajos, en todo su entorno es lo que ha hecho que cada proyecto que se presenta se nos haga realidad y le metemos todo el empeño porque es nuestro orgullo».
Su consejo para quienes visitan una peluquería con una idea muy definida es escuchar el criterio del profesional. «Si tu estilista te va a asesorar es porque tiene conocimiento, porque te va a cuidar tu cabello. Si no te va a asesorar, primer fallo», advierten. La recomendación puede parecer sencilla, pero apunta a una situación habitual y es que normalmente llegamos con una fotografía de referencia y esperamos que el resultado se reproduzca exactamente, sin considerar que cada cabello tiene condiciones y necesidades distintas.
Las historias que acompañan a las Hermanas Brulée parten de una transformación visible, pero cada una tiene un trasfondo propio. Detrás de las ganas de cambiar el cabello pueden estar experiencias personales, nuevos comienzos, inseguridades o el deseo de recuperar una parte de sí mismas. El trabajo de las estilistas también consiste en reconocer esas historias y entender que, en ocasiones, un cambio de imagen puede acompañar un proceso emocional que va mucho más allá del espejo.
Con Efecto Brulée, a través de un capítulo nuevo cada viernes en Discovery Home & Health, Kelvy y Yadi llevan a la pantalla esa mirada sobre la belleza. Cada transformación tiene un punto de partida distinto y una mujer con expectativas, experiencias y motivos propios. El resultado se ve en el cabello, pero la historia que lo acompaña es lo que le da sentido a la transformación.