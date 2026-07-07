El caviar busca conquistar una nueva generación de comensales

Más que utilizar el ingrediente como un complemento exclusivo, la cocina fue concebida para construir cada preparación alrededor de él. Temperaturas, grasas, acidez y texturas fueron cuidadosamente equilibradas para que el caviar conserve su protagonismo en cada plato. El resultado es un menú en el que el comensal decide la intensidad de la experiencia, con la posibilidad de añadir porciones adicionales de caviar a prácticamente cualquier preparación.